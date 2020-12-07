【京東9618】傳京東成首個數碼人幣試用平台 本周五派發10萬個紅包

內媒報導，京東（09618）將成為首個可以使用數碼人民幣交易的電商平台。早前，京東數字科技於微博上表示，本月起會開始一個試點計劃，客戶購買部分商品時可以數字人民幣支付。京東全日跌2.2%，報331.8元，成交17.7億元。



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京東指，旗下五星電器、京東之家、京東便利店等線下銷售渠道亦會支持以數字人民幣交易。是次活動中，蘇州市民可選擇京東商城自營商品貨到付款，並使用數字人民幣支付。而該公司亦會於本周五（11日）向江蘇省蘇州市的居民派發10萬個數碼人民幣紅包，總值2,000萬元人民幣。

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人民銀行於4月份開始在以部份城市作為試點，對數字貨幣測試進行測試。以鞏固人民幣作為全球貨幣的地位，並在其迅速走向數字化的過程中，幫助調控內地經濟。

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