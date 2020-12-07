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【京東9618】傳京東成首個數碼人幣試用平台 本周五派發10萬個紅包

股樓投資 17:08 2020/12/07

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內媒報導，京東（09618）將成為首個可以使用數碼人民幣交易的電商平台。早前，京東數字科技於微博上表示，本月起會開始一個試點計劃，客戶購買部分商品時可以數字人民幣支付。京東全日跌2.2%，報331.8元，成交17.7億元。

【I.T私有化】 沈嘉偉夥私募基金CVC13億私有化 I.T中午大升43% 詳情請看[下一頁]

京東指，旗下五星電器、京東之家、京東便利店等線下銷售渠道亦會支持以數字人民幣交易。是次活動中，蘇州市民可選擇京東商城自營商品貨到付款，並使用數字人民幣支付。而該公司亦會於本周五（11日）向江蘇省蘇州市的居民派發10萬個數碼人民幣紅包，總值2,000萬元人民幣。

[中芯981] 中芯斥逾25億美元組合營 聯手國家集成電路基金生產晶片 詳情請看[下一頁]

人民銀行於4月份開始在以部份城市作為試點，對數字貨幣測試進行測試。以鞏固人民幣作為全球貨幣的地位，並在其迅速走向數字化的過程中，幫助調控內地經濟。

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撰文 : 趙家盈

經濟 京東集團—SW（09618）

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