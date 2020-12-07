【HSBC滙豐股價】美銀：滙豐僅恢復溫和派息　估值近年最貴、削投資評級

▲ 滙豐有望最快獲英倫銀行開綠燈派息

滙豐HSBC （00005） 近期股價從低位明顯回升，重新派息成主要憧憬。美銀證券最新發表報告指出，英倫銀行最快周五（12月11日）撤除銀行派息限制，但認為滙豐可分派股息有限，預期2020年至22年年度滙豐派息僅為0.12、0.16和0.2美元，相應股息率僅2.09厘、2.78厘、3.48厘，遠低於1992年間平均的4.5厘，認為滙豐現時股價已高，調低投資評級，由中性降至跑輸大市。

滙豐周一股價走弱，至下午3時暫報42.95元，跌1.8%，成交13.5億元。相對9月低位，滙豐已反彈逾55%。

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美銀證券認為，滙豐重組架構複雜，認為即使滙豐有意出售法國和美國零售銀行業務，但兩地業務不賺錢，滙豐從中僅可獲得有限資金，而且滙豐縮減資本市場投入後，未見有其他業務配合，因此對其40億美元節流、降低複雜度的重組成效感懷疑。

美銀證券續指，當美國聯儲局擬維持現有息率至2023年，滙豐2022年盈利也難以快速重返2018年水平，隨滙豐股價反彈後，其市盈率相當於2022年預測市盈率12倍，較類似業務的渣打 （02888） 的8倍市盈率為高，因此調低其投資評級。

美銀予滙豐目標價41.93元。

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編輯：麥德銘