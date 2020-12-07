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【日本旅遊】日本政府擬於明年春季　放寬疫情受控地區小型旅行團入境

環球政經 15:45 2020/12/07

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新冠肺炎持續肆虐全球，大眾無法外遊，港人「鄉下」日本的外國遊客人數亦大減。日本政府就此計劃於明年春季開始， 放寬如中國內地及台灣等，疫情受控地區的小型旅行團入境。

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據日本朝日新聞報道，日本政府為恢復遊客數目，已開始商討於明年春季起，容許疫情受控的地區的小型旅行團入境。政府會將旅行團分散到不同地區，避免集中，亦會安排專車接送，作為防疫措施。

旅客入境前，須提交新冠肺炎檢測呈陰性的證明書及活動計劃書，入境後亦不能使用交通公具，觀光景點及酒店亦會與其他旅客分開。另須下載應用程式，每日匯報健康狀況。

惟計劃只在商討階段，計劃實際實施時間及地區仍需按日本國內外的疫情而定。至於其他旅客的入境安排，則須待明年夏季舉辦的奧運會後才會計劃放寬。

 

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責任編輯：楊子瑩

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