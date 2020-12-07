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美國網路安全局前任官員警告　中、俄、伊朗、北韓正試圖竊取新冠疫苗IP

環球政經 16:01 2020/12/07

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美國網路安全及基礎設施安全局（Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, CISA）的前任局長Chris Krebs於５日表示，有部分國家已試圖竊取與新冠病毒疫苗有關的知識產權。「俄羅斯、中國、伊朗和北韓（朝鮮），我們在某程度上留意到四大國，進行間碟及監視活動，企圖取有關疫苗的知識產權。」

【日本旅遊】日本政府擬於明年春季　放寬疫情受控地區小型旅行團入境：【下一頁

據《CNBC》報道，Chris Krebs出席CBS節目表示，整個疫苗生產以至供應鏈，都有機會受到攻擊。「因此，這不只限是Moderna和其他有意開發疫苗的公司，還包含了供應鏈、分銷渠道，以至公共衛生機構。」他續指，部門會繼續透過國家安全部和私人機構，支援有關企業或有機會受影響機構。IBM上周也發表報告指，有黑客發動全球網絡釣魚活動，並主要針對新冠疫苗冷凍鏈。

Chris Krebs曾為美國網絡安全與基礎設施安全局局長，曾表示選舉系統未有被黑客侵入的跡象，並指出大選被操縱是毫無根據的指控，於上月被特朗普解僱。

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責任編輯：黎淑雯
 

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