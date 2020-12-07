【恒大汽車】恒馳1現真身 路跑測試視頻曝光 恒大汽車急彈逾9%（有片睇）

恒大汽車（00708）旗下恒馳系列汽車，一直只聞樓梯下，近日更被官媒點名質疑其新能源車投資，今日恒大官方終於發布「恒馳1」路跑測試視頻，讓大家一睹真身。

恒大汽車今日股價受此視頻刺激，急升9.4%，收報29元，成交額11.9億元。

根據視頻所見，兩輛橙金色的「恒馳1」採用溜背式設計造型，線條流暢，在恒大汽車生產基地外的馬路上以慢速前進試跑，據官方介紹車尾配備有貫穿式3D懸浮尾燈。

恒馳1路跑測試截圖及恒大電池研究院：

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恒大按照工業4.0標準在全球建設十大智慧製造基地，2025年前規劃總產量為每年100萬輛，2035年前規劃總產能為每年500萬輛。恒馳系列車型將於明年下半年陸續量產。

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此外，恒大今日亦公布位於深圳的恒大全球電池研究院，研發團隊及設施更首次曝光，主席許家印亦視察了這個研究院總部。據介紹，恒大在日本也有分支科研機構。

集團從日韓招募了一大批頂級電池專家，核心科研團隊超800人，重點佈局領域包括離子電池、固態電池、電池材料、BMS以及下一代電池技術的前瞻開發及應用。恒大全球電池研究院的院長，正是由原韓國SK集團電池研究院院長李浚秀擔任。

恒大實驗室40個，涵蓋材料合成、電解液研發、固態電解質合成、模組與Pack研發、熱管理等。測試點位超15,000個，這數量可以說世界上數一數二的電池測試中心。

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記者：李兆明