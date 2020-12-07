【聖誕優惠】ELEMENTS圓方多間名牌店　冬日優惠低至5折

▲ 聖誕將至，多間位於ELEMENTS圓方的國際品牌，包括Kent & Curwen、CERRUTI 1881、SKII等，即日起帶來冬日折扣優惠低至5折。（ELEMENTS圓方提供圖片）

聖誕將至，多間位於ELEMENTS圓方的國際品牌，包括Kent & Curwen、CERRUTI 1881、SKII等，即日起帶來冬日折扣優惠低至5折。Emporio Armani、Giorgio Armani 及Dyson更於ELEMENTS圓方店舖獨家發售人氣商品。

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Kent & Curwen美麗諾羊毛玫瑰徽章針織衫原價3,900元，聖誕優惠價1,950元，店內精選商品低至5折；CERRUTI 1881駱駝色初剪羊毛大衣原價11,990元，聖誕優惠價5,995元，店內精選商品低至5折；SKII皇牌護膚緊緻套裝原價2,005元，優惠價1,500元；7 For All Mankind緊身修身牛仔褲，圓方獨家優惠價990元。

至於ELEMENTS圓方店舖獨家發售商品，包括Emporio Armani的Liza斜背包售7,600元；Giorgio Armani尼龍袋售13,000元；Dyson Supersonic™ 風筒HD03銀銅色節日特別版，配精美禮盒及專用旅行袋，售3,680元。

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責任編輯：朱悅瀅