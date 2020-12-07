【英國脫歐】貿易協議談判為何遲遲未有共識？　需留意兩大關鍵

▲ 英國與歐盟就英國脫歐貿易談判限期將於今月31日到期，雙方將繼續對話。

英國與歐盟脫歐貿易談判限期將於本月31日到期，雙方上周五一度停止談判，令人關注英國脫歐情況，英國與歐盟今日（7日）英國時間上午7時將繼續對話。市場關注雙方能否在期限前達成共識。英鎊兌美元上周五一度漲0.7%至1.3539美元，創2018年5月後最高水平。截至香港時間下午3時10分，英鎊兌美元跌1.25%，報1.327美元。

英國及歐盟雙方周日恢復會面，周一恢復對話，詳情可看﹕【下一頁】

目前雙方有兩大分歧：

1. 捕魚權

英國脫歐後，歐盟成員國漁民將失去原本享有在英國海域的漁獲配額，因此法國代表認為，英國不應在脫離歐盟後，既能夠全面進入歐盟單一市場，但同時又能夠對漁業自由地訂下條件。雙方提議成立一段過渡期，但就過渡期時間長短存有分歧。歐盟代表在上周五提出，歐盟成員國可以在10年內無限制地擁有在英國海域的捕魚權，此方案遭到英國代表激烈反對，消息人士指，由於歐盟此方案牽涉到英國的國家海域主權問題，部分英國政府高級官員形容該方案「荒謬」。據了解，歐盟此項提議是雙方上周停止談判的原因之一。

最新消息指，英國現時提出以3年為期的方案，以及要求歐盟成員國在過渡期開始前，需先預繳一筆300鎊的費用。另外，雙方就漁獲配額的具體數字仍存在分歧。

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2. 公平貿易原則

據了解，歐盟在捕魚權過渡時限問題或許願意稍作讓步，但英國脫歐後，雙方如何在勞工法例、社會保障、環境等方面的政策保持一致步調，而不形成相互競爭的貿易關係是目前最棘手的問題之一。歐盟代表曾表示，憂慮若英國政府突然大力補貼國內產品，但同時能夠藉著貿易協議打入歐洲單一市場，此舉將打撃其他歐盟成員國的貿易。因此，歐盟提議在英國成立獨立監察機構，如果英國實施任何被歐盟定義為違反公平貿易原則的政策，該機構即可有權以歐盟名義，向英國實施報復性關稅等措施。

歐盟與英國談判代表達成共識後，英國仍需得到國會支持此貿易方案，而歐盟亦需取得旗下27國成員國同意。由於上述歐盟所提出的方案被部分英國人視為嚴重侵犯國家主權，有違當初公投脫離歐盟的原意，英歐雙方在達成協議後，英國國會能否在限期前通過新貿易協議仍為未知之數。

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編輯﹕賴奕羚