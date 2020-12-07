【曹貴子案】涉串謀詐騙脫罪曹貴子不獲訟費　康宏兩前高層獲批部分訟費

▲ 曹貴子涉串謀詐騙，獲法庭裁定罪名不成立，但不獲訟費

康宏環球 （01019） 前執行董事曹貴子疑聯同兩名前董事，涉串謀對康宏董事局隱瞞收購信盈國際屬關聯交易，3人經審訊後早前被裁定串謀詐騙及公司董事作出虛假陳述兩罪不成立，案件今（7日）在區域法院處理訟費申請。控方指兩名前董事是曹貴子心腹，並在收購行動中有重要角色，曹貴子沒有向董事會申報收購，自招嫌疑。法官終裁定曹貴子有自招嫌疑，不獲訟費，至於兩名前董事則獲部份訟費。

涉案被告曹貴子（57歲）、陳麗兒（48歲）及陳毅凱（52歲），早前否認串謀詐騙及公司董事作出虛假陳述2罪，控罪指他們於2016至2017年期間犯案，3名被告經審訊後被裁定兩項罪名不成立。

涉串謀詐騙曹貴子及兩前高層脫罪 官指證據不足證明協議隱瞞董事會，詳情可見【下一頁】

曹的代表律師申請訟費時指，曹沒有責任披露收購信盈國際的關聯交易，故不屬於隱瞞。代表律師又指，曹僅同意涉案的《2016年年報》 無更改，亦不屬於隱瞞，故沒有自招嫌疑。

次被告陳麗兒的代表律師則指，陳沒有動機加入串謀另外兩人的協議；第3被告陳毅凱代表律師表示，陳收購信盈的行為與其職能相符，故兩人應獲訟費。

法官：曹貴子自招嫌疑，不獲訟費

控方則指，兩名前董事是曹貴子心腹，並在收購行動中有重要角色，曹沒有向董事會申報收購信盈，屬自招嫌疑。法官最終裁定曹自招嫌疑，不獲訟費。至於另外兩名被告，則就串謀詐騙控罪獲得訟費。

案情指，3名被告在上述期間，動用康宏財務超過8,900萬元收購信盈國際，卻隱瞞曹貴子實際持信盈國際55%股份的信息，或沒有披露屬關連交易。

另外，他們亦被控意圖就康宏環球的事務欺瞞該公司的成員，贊成發表2016年年報，而他們知悉該年報中有要項陳述上是誤導、虛假或欺騙的。

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記者：林欣樂