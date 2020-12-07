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【無線充電】Samsung 申請戒指專利　手機接觸即可無線充電

科技 15:07 2020/12/07

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三星（Samsung）最近傳出正在研發一款戒指形狀的手機無線充電器，並已向韓國專利局申請專利。

無線充電技術為不少人帶來方便，三星（Samsung）最近就傳出正在研發一款戒指形狀的手機無線充電器，並已向韓國專利局申請專利。這款戒指不但毋須另外插上接頭充電，甚至能夠藉由穿戴者的手部活動或是體溫自動發電。用戶只要將手機拿在手上，戒指就能即時為手機無線充電。

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根據三星向韓國專利局所提出的申請資料描述，這款戒指本身擁有發電功能，內部含有一塊磁片和小型的發電裝置，並且有多條線圈環繞。憑藉電磁學的原理，戒指可透過用戶的手部動作產生電流，甚至能夠將人體散發的熱能轉化為電能。而戒指的電力最終會儲存到戒指內部的小型電池，與手機接觸後就能達到無線充電的效果。

目前這款「充電戒指」在真正推出前，仍有許多挑戰和研究需要克服，主要問題在於其組件的大小，以及需要考慮每位用戶的手指長度不一等。不過，如果這項技術能夠順利達成，未來在充電的時候，就不需要再把手機留在無線充電座上或連接插頭。只要一邊手持使用，就能一邊充電，也不用再攜帶行動電源，十分方便。

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責任編輯：施雯雯

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