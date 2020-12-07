【大行報告】物管股盈利增長或放慢　高盛評9股　6隻獲薦買入

高盛發表報告指出，雖然預期內地物業管理行業複合年增長率，將由2020至2022年的43%，減慢至2021至2023年的31%，但考慮到獲該行涵蓋的內地物管股規模持續增長，預期相關物管股2023年每股盈利平均仍可同比增長24%。

報告中稱，主流物管商業務由住宅、商業拓展至政府物業，同時增值服務業務表現強勁，預計收入將更多樣化。該行稱，物管商透過提升項目效率以增強盈利能力，加上利潤率較高的增值服務業務占比增加及持續有新交付管理面積，預期至2023年利潤率將保持穩定。

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高盛對9隻物管股評級及目標價：

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在高盛涵蓋的9隻物管股中，中海物業（02669）成為唯一一隻被調低評級及目標價的一員，由「買入」降至「中性」，目標價由10元下調30%至7元。另外保利物業（06049）及綠城服務（02869）評級亦同為「中性」。至於寶龍商業（09909）、碧桂園服務（06098）等6隻物管股則評級為「買入」。

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記者：李兆明