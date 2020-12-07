【美國大選】拜登擬任命加州總檢察長為衛生部長

美國大選結果幾乎塵埃落定，民主黨的拜登成為候任美國總統。美媒報道，拜登將會任命拉丁裔的加州總檢察長貝塞拉（Xavier Becerra）出任美國衛生部長。

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現年62歲的民主黨人貝塞拉，曾於1993年至2017年期間任職眾議員。貝塞拉作為加州總檢察長，一直領導醫療保健方案的立法工作，以免共和黨人廢除「奧巴馬醫保」（Affordable Care Act）。

由於貝塞拉在刑事司法及移民等議題有豐富經驗，一直被視為司法部長的潛在人選。《紐約時報》引述消息人士指，拜登（Joe Biden）直到最近數天才決定選擇貝塞拉為衛生部長，計劃於本周内正式任命貝塞拉。

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此外，拜登計劃任命馬薩諸塞州總醫院傳染病科主任、哈佛醫學院教授瓦倫斯基（Rochelle Walensky），接替雷德菲爾德（Robert Redfield）出任美國疾控中心主任。至於曾為奧巴馬政府的醫務總監默西（Vivek Murthy），則會再次出任這個職位。

責任編輯：鄭錦玲

▲ 拜登據報將會任命拉丁裔的加州總檢察長貝塞拉（Xavier Becerra）出任美國衛生部長。