【新股IPO】內地SaaS及軟體開發企業新紐科技傳過聆訊　擬年底前上市

▲ 新紐科技傳過港交所聆訊，擬年底前上市。

內地軟即服務SaaS企業據報已過港交所聆訊，擬年底前上市，未來金融為獨家保薦人。 新紐科技主要服務醫療機構和金融機構，提供IT解決方案。業界將新紐科技與全球估值最高的RPA企業UiPath對標，後者目前最高估值超過70億美元（約543港元）。

新紐科技在醫療領域主要服務 醫療質控與安全預警平台，這些平台能夠 實現智能診斷，對患者數據進行實時監控及分層級反饋，通過大數據分析提升醫療機構的診療水平，並有效降低醫療事故率，緩解醫患糾紛。 目前，新紐科技的醫療質控與安全預警平台已經部署至包括北京301醫院在內的近百家內地三甲醫院，且已經與超過200家上等級醫院達成合作安排，預計在2021年內完成對該等醫院的部署。

根據初步招股文件顯示，新紐科技的收入錄得大幅增長。 2017年至2018年、2019年9月底止，新紐科技營業收入分別為2106.6萬元（人民幣，下同）、1.21億元及9883.5萬元，相應的淨利潤分別為153.9萬元、3112.3萬元及1945萬元。

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編輯：陳華