Elon Musk計劃移居德薩斯州　可省卻數十億美元高稅率開支

▲ 最近有消息指，馬斯克（Elon Musk）計劃移居到德薩斯州，不再當加州的居民，並可省卻數十億美元的高稅率開支。

早在5月的時候，特斯拉（Tesla）總裁馬斯克（Elon Musk）就揚言，表示自己正在出售他的所有房屋，同時有意擴大在德薩斯州的業務，宣布Tesla即將撤離加州。最近就有消息指，馬斯克本人亦計劃移居到德薩斯州，不再當加州的居民，並可省卻數十億美元的高稅率開支。

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據悉，加州經常因其高稅率和嚴格的監管規定而受到不少企業的譴責。在疫情大流行期間，加州實施強制封城措施，為了尋求削減成本，大批知名科企紛紛撤離加州地區。今年5月，整個加州的企業在疫情肆虐下被迫關閉，Tesla的Fremont廠房亦因此無法繼續如常生產，馬斯克就在Twitter上表示，正將Tesla的總部和未來的發展，從加州轉移到德薩斯州和內華達州。

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據外媒CNBC報道，如果馬斯克搬到德薩斯州，可享有免個人入息稅的優惠；而為了吸引Tesla、Space X和Boring Company等公司在該地設新工廠，當地官員更為馬斯克所獲得的股票和薪金收入，提供數十億美元的財產稅減免。是次馬斯克離開的消息，相信有機會影響其他企業家跟隨並陸續遷離加州地區。

責任編輯：施雯雯