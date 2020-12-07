  • 23°C
香港時間 : 20201207日 (一) 14:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【麥當勞】美麥當勞擬明年轉嫁費用加盟商　改付款方式及停止補貼

商業 13:41 2020/12/07

分享：

麥當勞計劃明年將更多費用轉嫁給美國的加盟商，包括改變加盟商的付款方式、停止補貼措施等。（麥當勞Facebook圖片）

新冠肺炎疫情打擊飲食業，麥當勞計劃明年將更多費用轉嫁給美國的加盟商，包括改變加盟商的付款方式、停止補貼措施等。

【航空業自救】波音終於有訂單　Ryanair訂購逾75架波音737Max客機

【疫情第四波】旅發局宣布取消除夕煙花倒數　明年將不會舉辦新春花車巡遊

根據外媒CNBC的報道，麥當勞內部的一份備忘錄顯示，明年1月起，麥當勞將停止向美國各分店支付每月300美元的開心樂園餐的補貼。及至3月，麥當勞將美國加盟商的付款方式，改為每月支付模式，不再是每半年支付一次，因此加盟商每月將多付423美元。而4月，麥當勞計畫與其加盟商共同資助員工的學費補助，而不再是僅使用麥當勞的資金。

麥當勞表示，改變付款方式可以停止其資產負債表上，每年承擔約7000萬美元的延遲貨款，其餘更改不會影響明年的資產負債表內容。與此同時，絕大多數加盟商反對新措施。並指出今年已經承擔了與疫情有關的額外費用，新收費將損害其盈利能力。

體育賽事暫停　美國電視營運商料須退還85億訂閱費

【消費優惠】年尾節日多優惠　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）<<<不會錯過慳錢省時的機會

責任編輯：朱悅瀅

相關文章

【航空業告急】美國西南航空為減成本　擬6,800名員工放無薪假
2020/12/04
【航空業告急】美國西南航空為減成本　擬6,800名員工放無薪假
【影視業自救】華納兄弟明年所有出品電影　將在戲院和HBO Max同步上映
2020/12/04
【影視業自救】華納兄弟明年所有出品電影　將在戲院和HBO Max同步上映
【限聚令收緊】酒吧被牽連關閉　業界料無紓困措施失業人數達5萬創新高
2020/12/04
【限聚令收緊】酒吧被牽連關閉　業界料無紓困措施失業人數達5萬創新高
【疫情第四波】旅發局宣布取消除夕煙花倒數　明年將不會舉辦新春花車巡遊
2020/12/04
【疫情第四波】旅發局宣布取消除夕煙花倒數　明年將不會舉辦新春花車巡遊
疫情 麥當勞 美國 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

下一篇文章

【驚安之殿堂】Don Don Donki登陸戶戶送　日本產品最快30分鐘到家【附優惠碼】
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【消費優惠】年尾節日多優惠　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）
【消費優惠】年尾節日多優惠　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）
【疫市營商】N95口罩全球大賣　為何3M仍要全球裁員2900人？
【疫市營商】N95口罩全球大賣　為何3M仍要全球裁員2900人？
【麥當勞優惠】麥當勞App 18元享板燒雞腿飽配中汽水　超值早晨套餐減3元
【麥當勞優惠】麥當勞App 18元享板燒雞腿飽配中汽水　超值早晨套餐減3元
【人造肉商機】實驗室培植肉是甚麼？　能否挑戰植物肉地位？
【人造肉商機】實驗室培植肉是甚麼？　能否挑戰植物肉地位？
【BNO移民】英國200年歷史Debenhams百貨將結業　1.2萬名員工飯碗不保
【BNO移民】英國200年歷史Debenhams百貨將結業　1.2萬名員工飯碗不保
【好想去旅行】日本擬明年春天開放小型旅行團訪日　有無香港份？
【好想去旅行】日本擬明年春天開放小型旅行團訪日　有無香港份？