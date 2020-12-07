【麥當勞】美麥當勞擬明年轉嫁費用加盟商　改付款方式及停止補貼

▲ 麥當勞計劃明年將更多費用轉嫁給美國的加盟商，包括改變加盟商的付款方式、停止補貼措施等。（麥當勞Facebook圖片）

新冠肺炎疫情打擊飲食業，麥當勞計劃明年將更多費用轉嫁給美國的加盟商，包括改變加盟商的付款方式、停止補貼措施等。

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根據外媒CNBC的報道，麥當勞內部的一份備忘錄顯示，明年1月起，麥當勞將停止向美國各分店支付每月300美元的開心樂園餐的補貼。及至3月，麥當勞將美國加盟商的付款方式，改為每月支付模式，不再是每半年支付一次，因此加盟商每月將多付423美元。而4月，麥當勞計畫與其加盟商共同資助員工的學費補助，而不再是僅使用麥當勞的資金。

麥當勞表示，改變付款方式可以停止其資產負債表上，每年承擔約7000萬美元的延遲貨款，其餘更改不會影響明年的資產負債表內容。與此同時，絕大多數加盟商反對新措施。並指出今年已經承擔了與疫情有關的額外費用，新收費將損害其盈利能力。

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責任編輯：朱悅瀅