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【許智峯事件】滙豐HSBC：事實被歪曲　傳警方再通知銀行凍結許智峯戶口（第二版）

Hot Talk 14:39 2020/12/07

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滙豐回應許智峯戶口被凍事件，形容相關事實被歪曲

民主黨前成員許智峯宣布流亡海外後稱，他和家人多個銀行帳戶資金被凍結，涉及滙豐、恒生和中銀香港等戶口。許智峯周日再發文指，其家人的滙豐戶口獲解凍，其個人戶口被部分解凍。滙豐HSBC （00005） 回應本報查詢時稱，留意到有報道指滙豐限制有關人士銀行服務的傳言，雖然不會評論個別個案，但對於相關事實被歪曲，感到非常失望。

滙豐未有詳解「被歪曲」部分的內容，但強調一般而言，銀行會密切留意市場的負面消息報道，並會因應情況加強對相關賬戶活動的審查。無論在哪個市場營運，滙豐都必須符合當地的法律法規。

許智峯於社交媒體表示，對香港匯豐徹底不信任，已立即將積蓄轉帳往其他地方。周一中午有消息指，相關銀行今早再收警方通知，凍結許智峯及其家人戶口。許智峯最新回應個別查詢時稱，發現家人部分滙豐戶口再被凍結，又指早前被凍結戶口時，可用結餘顯示為零，不能存入、轉帳及提取現金。

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記者：麥德銘

個人銀行 中銀香港（02388） 恒生銀行（00011） 銀行 許智峯 滙豐控股（00005） 民主黨

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