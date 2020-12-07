▲ 【新冠疫苗】獲安排優先接種 惟逾半紐約消防員抗拒疫苗

美國食品及藥物管理局（FDA）本周四決定是否向輝瑞及BioNTech合作研發的疫苗批出緊急使用授權，料很大機會獲通過，接種工作隨即展開。不過，獲安排優先接種的紐約消防員卻對疫苗有保留，逾半消防員稱不想接種疫苗。

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哥倫比亞廣播公司（CBS）報道，有消防員工會就業界對接種疫苗的意向進行調查，訪問了紐約消防隊近4分之1的消防員，其中55%受訪消防員稱不想現在接種疫苗，願意馬上接種的僅得45%。

制服消防員協會（Uniformed Firefighters Association）主席 Andrew Ansbro表示，部分消防員覺得應優先予更脆弱、更有需要的人接種，又或覺得自己有抗體無須注射。

有救護員工會領導層稱，相信大部分會員願意接種疫苗，但疫苗是否有副作用、效用及物流安排等的疑問引起不安，又稱一直有人擔心疫苗是匆忙研發得出。

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消防員工會表示，當局無疑要加強疫苗相關教育，以鼓勵更多人接種，並指應及早公開疫苗注射計劃資訊。據報紐約首批17萬劑疫苗可於本月15日（下周二）發放，惟大部分消防員及救護員對此都不知情。

責任編輯：林建忠