【新股IPO】遠洋服務6677次日招股 孖展暫錄13.88億超額認購8.95倍、國際配售已足額（不斷更新）

▲ 遠洋服務預計12月17日掛牌。

物管股遠洋服務 （新上市編號：06677） 於周四（10日）截止招股，綜合多間券商數據顯示，截至今日（9日）上午12時27分，遠洋服務孖展暫錄13.88億元，超額認購8.95倍，其中富途借出5.1億元。消息指，遠洋服務國際配售已足額認購。

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承銷團之一的中金發表報告預計公司估值為101億至124億元；2021年預測市盈率介乎22倍至27倍。

2019年至2022年集團純利年均複合增長率（CAGR）達41%；2019年至2022年收入年均複合增長率達35%。

報告又指出集團的風險為：管理擴張規模落後於預定時間、毛利率低於預期；社區增值服務業務發展未見顯著增溢；收入及其增長遜於預期。

遠洋服務預計12月17日掛牌。中金及花旗為聯席保薦人。

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編輯：袁諾曦、謝卓榮