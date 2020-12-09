  • 21°C
香港時間 : 20201209日 (三) 13:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】遠洋服務6677次日招股 孖展暫錄13.88億超額認購8.95倍、國際配售已足額（不斷更新）

新股IPO 12:28 2020/12/09

分享：

遠洋服務預計12月17日掛牌。

物管股遠洋服務 （新上市編號：06677） 於周四（10日）截止招股，綜合多間券商數據顯示，截至今日（9日）上午12時27分，遠洋服務孖展暫錄13.88億元，超額認購8.95倍，其中富途借出5.1億元。消息指，遠洋服務國際配售已足額認購。

遠洋服務招股詳情，看【下一頁】

承銷團之一的中金發表報告預計公司估值為101億至124億元；2021年預測市盈率介乎22倍至27倍。

2019年至2022年集團純利年均複合增長率（CAGR）達41%；2019年至2022年收入年均複合增長率達35%。

報告又指出集團的風險為：管理擴張規模落後於預定時間、毛利率低於預期；社區增值服務業務發展未見顯著增溢；收入及其增長遜於預期。

遠洋服務預計12月17日掛牌。中金及花旗為聯席保薦人。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：

藍月亮首日招股凍資逾500億　專家料抽100手才中1手

【新股IPO】京東健康6618追揸沽攻略　大市氣氛將影響暗盤表現？還會升幾多？

編輯：袁諾曦、謝卓榮

香港股票 遠洋服務（06677）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期+ADR】滙豐ADR靠穩　英國打輝瑞疫苗刺激夜期收市升111點　拼多多創新高　年內升3倍（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR靠穩　英國打輝瑞疫苗刺激夜期收市升111點　拼多多創新高　年內升3倍（不斷更新）
【新股IPO】藍月亮6993市盈率貴？農夫山泉PE又有幾多？
【新股IPO】藍月亮6993市盈率貴？農夫山泉PE又有幾多？
【新股IPO】云想科技2131正在招股 孖展暫錄56.47億、超購40倍（不斷更新）
【新股IPO】云想科技2131正在招股 孖展暫錄56.47億、超購40倍（不斷更新）
【新股IPO】藍月亮6993擬上限定價　孖展暫錄695億超購70倍
【新股IPO】藍月亮6993擬上限定價　孖展暫錄695億超購70倍
【禁堂食】食肆6時後禁堂食周四生效、健身室關閉　違強制檢測禁足令可囚半年（附最新措施重點）
【禁堂食】食肆6時後禁堂食周四生效、健身室關閉　違強制檢測禁足令可囚半年（附最新措施重點）
【新股IPO】云想科技2131乘短視頻浪潮重生　認購前五大要點不可不知
【新股IPO】云想科技2131乘短視頻浪潮重生　認購前五大要點不可不知