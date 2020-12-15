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【新股IPO】遠洋服務6677下限定價於5.88元　國際配售超額認購約7倍（不斷更新）

新股IPO 10:18 2020/12/15

分享：

遠洋服務預計12月17日掛牌。

物管股遠洋服務 （新上市編號：06677） 已截止招股。外電報道指，遠洋服務國際配售已足額認購，並擬於下限定價5.88元，集資約17.4億元，預計12月17日掛牌。中金及花旗為聯席保薦人。市場消息稱，遠洋服務 （6677） 定價於5.88港幣，國際配售超額認購約7倍。

綜合多間券商數據顯示，遠洋服務孖展暫錄6.2億元，超額認購2倍，部分券商出現抽飛，其中富途借出3.98億元。

遠洋服務招股詳情，看【下一頁】

承銷團之一的中金發表報告預計公司估值為101億至124億元；2021年預測市盈率介乎22倍至27倍。

2019年至2022年集團純利年均複合增長率（CAGR）達41%；2019年至2022年收入年均複合增長率達35%。

報告又指出集團的風險為：管理擴張規模落後於預定時間、毛利率低於預期；社區增值服務業5務發展未見顯著增溢；收入及其增長遜於預期。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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編輯：袁諾曦、謝卓榮

香港股票 遠洋服務（06677）

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