陳茂波不評論許智峯戶口稱曾遭涷結　制裁風波下香港金融體系「穩如泰山」

▲ 陳茂波表示，香港金融中心地位及金融體系從去年至今，歷經多次社會事件、疫情及外國制裁風波後，仍然「穩如泰山」，並指「不會評論個別事件」。

財政司司長陳茂波今日（7日）出席立法會財經事務委員會，被問到民主黨前立法會議員許智峯個人及其家人銀行戶口被涷結後解封一事，陳茂波表示，香港金融中心地位及金融體系從去年至今，歷經多次社會事件、疫情及外國制裁風波後，仍然「穩如泰山」，並指「不會評論個別事件」。

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在立法會財經事務委員會會議中，熱血公民議員鄭松泰表示，許智峯個人及其家人銀行戶口被涷結後解封，當中過程未有得到法庭批准，儘管警方有權執行涷結令，但過程仍需經過原訟庭申請資產凍結令，因此他質疑，在許智峯銀行被涷結一事上出現了程序問題。

陳茂波回應指，部分立法會議員質疑許智峯及其家人銀行戶口是部門出錯所致，但他認為相關指控純屬臆測，並表示不會「評論個別事件」。

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編輯﹕賴奕羚