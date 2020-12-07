南韓連續兩日增逾600宗確診案　政府於明日起升級防控級別

新冠肺炎持續，南韓連續兩天單日增逾600宗確診個案，政府於明日（8日）起，升級防控級別。

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據《韓聯社》報道，南韓中央防疫對策本部表示，截至7日0時，當地單日增615宗病例，共計38161人感染。報道提及，雖然確診數較前一天有所減少，但相信是因為在周末檢測數比平日少。有專家小組預料，南韓當地確診數於下周或超900宗。另一方面，政府於昨（6日）宜布，將會提升全國防控級別，首都圈為2.5級、非首都圈為2級，並將於明日（8日）實施，截至28日，為期3周。當局又呼籲，首都圈市叱如非必要，也應減外出及聚會機會。

以下為2.5級的防疫措施：

禁止50人以上的聚會及活動

部分大眾設施不會開放

高鐵、大巴等交通上座率為原本的50%之內

以下為2級的防疫措施：

娛樂酒吧等5種高風險設施須停止營業

咖啡廳只可供外賣，不可堂食

婚禮、葬禮等限100人內

禁止超過100人以上的聚會和活動

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責任編輯：黎淑雯

