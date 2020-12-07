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【驚安之殿堂】Don Don Donki登陸戶戶送　日本產品最快30分鐘到家【附優惠碼】

商業 13:02 2020/12/07

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戶戶送（Deliveroo）今天宣布，即日起，DON DON DONKI登陸戶戶送平台，出售約300款港人喜愛的日本直送產品。（戶戶送提供圖片）

驚安之殿堂（Don Don Donki）經常大排長龍，不過哈日族有福了，戶戶送（Deliveroo）今天宣布，即日起，DON DON DONKI登陸戶戶送平台，出售多款港人喜愛的日本直送產品。DON DON DONKI的雜貨送遞服務會涵蓋香港島、九龍及新界的多個地區，客戶亦可選擇在戶戶送平台上下單後到門市取貨，以省卻排隊的麻煩。

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戶戶送提供約300款產品，包括日本梨、晴王麝香葡萄、和牛、壽司、芝士、零食糖果及綠茶和梅酒等飲品，以及美妝產品、寵物零食和必備日用品。顧客最短只需30分鐘便可收到從DON DON DONKI訂購的各式商品。

為慶祝是次合作關係，戶戶送的新舊客戶均可享不同的精彩優惠。首次登記戶戶送的新客戶輸入優惠碼「DONKI100」，可獲贈兩張價值50元的現金券（受條款及細則約束）；戶戶送舊有客戶的首張DON DON DONKI訂單則可享85折優惠。自12月18日起，所有顧客均可以優惠價250元購買戶戶送獨家和牛套餐，並獲贈限量版聯名保溫袋。

戶戶送香港區總經理羅家聰表示，過去一年的網上購物趨勢與日俱增，公司一直密切留意雜貨送遞市場的龐大潛力，所以DON DON DONKI是公司持續發展雜貨送遞服務的重要夥伴。

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責任編輯：朱悅瀅

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