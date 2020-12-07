疫情、杯葛運動夾擊　Uniqlo南韓最大分店將於明年關閉

日本時裝品牌Uniqlo宣布將於明年1月31日，關閉位於首爾購物區—明洞的旗艦店，其也是在全球中繼紐約門店後，第二大分店。是次決定主要受新冠肺炎疫情，以及日韓貿易戰影響。

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綜合韓媒報道，基於在新冠肺炎疫情期間，大眾對線上購物（網購）需求上升，加上日韓貿易戰令兩國關係緊張，以上兩項因素夾擊下，令Uniqlo銷情大跌。據指，單計在南韓發生的杯葛運動一事後，Uniqlo的銷售額下跌一半，並出現近1000億韓元的赤字。有報道指，Uniqlo去年9月起的一年中，銷售額約為6300億韓元，按年減半。在去年9月至8月期間，Uniqlo錄得883億韓元（8130萬美元）的虧損。自2019年7月以來，韓國消費者抵制日本產品，以抗議日本對韓國部分主要工業材料的出口，實施限制。

據資料顯示，在去年8月31日或之前，Uniqlo在南韓共有188間分店；截至今年8月31日，Uniqlo在南韓減至為163間分店，1年間共計關閉達25間分店。不過這也不影響Uniqlo在全球業務增長，撇除日本店在外，其由去年8月31日或之前，由1,379間分店，躍升至今年1,439間分店，當中成長最快為內地店舖，由711間，升至767間。

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責任編輯：黎淑雯

