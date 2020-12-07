不一樣的聖誕節，相信不少人今年會留家慶祝，預訂派對到會Home Party同摯愛一起過溫馨的節日！名氣廊Flame為大家準備的節日派對外賣美食，包括聖誕節限定烤原隻火雞配小紅莓汁，以明火秘製烤焗保持肉質嫩滑，充滿節日氣氛；餐前小食Canapés Platter 有24個月黑毛豬火腿伴蜜瓜、鵝肝慕絲無花果多士等等，精緻造型滋味同賣相都滿分!

熱盤推介蒜片欖油海鮮扁意粉，用上可持續發展海鮮，除了夠鮮味，還可以為環保出一分力；另外，用植物肉炮製的黑松露新豬肉野菌寬帶麵，誘人的黑松露香氣配搭清新輕食，一樣滋味十足!

如果一大班朋友，派對套餐絕對是最佳選擇。有6至8人享用的「分享派對套餐」(特價$1,680)或8至10人「尊貴派對套餐」（特價 $2,080），更奉送紅酒乙支及三層精緻小點紙架，即使三五知己或者公司派對都能滿足所需！



立即行動，上「好氣Fun」網上預訂更享多重優惠:

1) FUN會員尊享 9 折，金/鑽石會員尊享 85 折優惠（套餐除外）

2) 淨消費金額滿$1,000，或滿 $2,000 分別加送名氣廊Flame $300 或 $500 電子餐飲券

3) 同時淨消費金額滿 $2,000 仲可享免費送貨，安坐家中迎接美饌

4) 尊貴派對套餐 及 分享派對套餐 加送三層精緻小點紙架，等大家開心打卡

供應日期: 即日起至2020年1月3日 (最少3日前預訂)

到店或網上預訂: https://www.towngasavenue.com/tc/whats-happening/christmas-takeaway

名氣廊Flame節日盛宴 小童免費用餐

飽覽維港美景的名氣廊Flame，今個聖誕佳節將推出海景節日午餐及晚餐及兒童套餐，四道菜晚餐包括黑魚子加菲蟹肉卷配血橙乳酪汁、龍蝦湯、烤肉眼牛扒配砵酒汁或其他主菜選擇，最後奉上甜品拼盤及飲品，選材同賣相同樣出色，讓大家一邊欣賞醉人景色，一邊嘆美食!「好氣Fun」會員可專享低至85折優惠，12月18日前訂座，兩位大人惠顧節日套餐，同行的一位小童可免費享用節日兒童套餐（價值$128），一家盡情歡度聖誕及新年佳節！



4道菜節日午餐 $298*

供應日期：2020年12月24、25日及2021年1月1日 12:00 – 14:30

4道菜節日晚餐 $398*

供應日期：2020年12月24、25及31日 18:00 – 20:00

節日兒童套餐（價值$128）

*12月18日前於「好氣Fun」訂座，兩位大人惠顧節日套餐，同行的一位小童可免費享用

*「好氣Fun」會員可專享低至85折優惠

* 優惠不可同時使用

* 另設加一服務費

網上訂座: https://www.towngasavenue.com/tc/whats-happening/christmas-dining-menu



九龍尖沙咀中港城第1座平台1號

電話：2367 2713

餐廳坐擁維港廣闊海景，顧客可以近距離欣賞西九和中環的迷人日落景致，絕對是平日品嚐美食及下班後「歡樂時光」的好去處。

www.towngasavenue.com

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（資料由客戶提供）

