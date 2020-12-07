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【新股IPO】京東健康6618追揸沽攻略　暗盤升近三成、上市升幾多？

股市 23:07 2020/12/07

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京東健康 （新上市編號：06618） 周二掛牌，京東健康暗盤升近三成，一手帳面賺近千元。雖然中美關係因制裁消息而再趨緊張，但市場普遍認為，京東健康上市未必會受到很大影響，若京東健康掛牌升幅不多，反而是趁低收集的好機會。耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，京東健康上市表現，要參考今日港股整體走勢和美股中概股的表現，長遠而言，京東健康屬於互聯網醫療板塊的龍頭，值得長線持有。

京東健康暗盤升多少？詳情【下一頁】

京東健康業務重點圖：

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中薇證券研究部董事黃偉豪認為，京東健康短期內將會受大市反復影響，升幅受限制。由於內地政策支持互聯網醫療，該行業未來前景大，京東健康相比阿里健康 （00241） 、平安好醫生 （01833） 市佔率更大，且後兩隻股份在今年內升幅較為誇張，分別累升約1.5倍及62%，相信京東健康有很大的追漲空間。

藍月亮市盈率貴？與農夫山泉比較又如何？【下一頁】

黃偉豪指，建議有貨的投資者可於股價升逾3成時沽出部分，沒貨的投資者，可以參考暗盤情況及在美中概股的表現，第一日上市升幅在15%的水平，可以趁低吸納，作長線投資。

東驥基金管理董事總經理龐寶林表示，京東健康業務已有盈利，市盈率相較平安好醫生及阿里健康低，而超購倍數亦高，首掛有望升2成至5成。他指，京東健康受惠內循環，較少受外圍影響，中長綫長揸合適，若股價升2成，無貨者可吸納。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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編輯：陳華、袁諾曦

香港股票 京東健康（06618） IPO 平安好醫生（01833） 阿里健康（00241） 京東集團—SW（09618） 京東（美：JD）

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