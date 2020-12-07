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【新股IPO】京東健康6618追揸沽攻略　大市氣氛將影響暗盤表現？還會升幾多？

股市 12:44 2020/12/07

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京東健康追揸沽攻略，受大市氣氛影響？

京東健康 （06618） 明日掛牌，投資界以京東健康機構投資者的場外暗盤交易升幅近乎2至3成作為參考，憧憬今日暗盤造好，有多達3成漲幅。惟今日大市波動港股早段最多跌600點，現仍跌453點，京東健康會否受大市影響？是否仍如市場早前預期一般表現理想？

港股今日市況如何，詳情【下一頁】

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，此前參照機構投資者暗盤表現料至多3成升幅，但今日大市不穩定，預計京東健康暗盤約升2成，有貨的投資者可以先獲利。至於明天第一日上市的表現，則要參考今日港股整體走勢和美股中概股的表現。長遠而言，京東健康屬於互聯網醫療板塊的龍頭，值得長線持有。

京東機構暗盤升多少？詳情【下一頁】

中薇證券研究部董事黃偉豪認為，京東健康短期內將會受大市反復影響，升幅受限制。由於內地政策支持互聯網醫療，該行業未來前景大，京東健康相比阿里健康 （00241） 、平安好醫生 （01833） 市佔率更大，且後兩隻股份在今年內升幅較為誇張，分別累升約1.5倍及62%，相信京東健康有很大的追漲空間。

黃偉豪指，今日暗盤很大大機會跟隨機構暗盤升2至3成，建議有貨的投資者可於股價升逾3成時沽出部分。但沒貨的投資者，可以參考今日暗盤情況及在美中概股的表現，第一日上市升幅在15%的水平，可以趁低吸納，作長線投資。

東驥基金管理董事總經理龐寶林表示，京東健康業務已有盈利，市盈率相較平安好醫生 （01833） 及阿里健康 （00241） 低，而超購倍數亦高，估計暗盤升3成至4成，首掛有望升2成至5成。他指，京東健康受惠內循環，較少受外圍影響，中長綫長揸合適，若股價升2成，無貨者可吸納。

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編輯：陳華、袁諾曦

美股 香港股票 平安好醫生（01833） 阿里健康（00241） 京東健康（06618） 京東集團—SW（09618） 京東（美：JD）

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