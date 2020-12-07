【虛擬資產】HKbitEX完成1000萬美元融資　此前獲多名港交所前高層加入

▲ 虛擬資產交易平台HKbitEX完成A2輪融資。

香港數字資產交易所（HKbitEX）宣布，完成1000萬美元A2輪融資，領投機構包括安領國際 （01410） 子公司和韓華資產（Hanwha Asset Management）。本輪跟投HKbitEX的機構包括現有投資者德鼎創新基金（Draper Dragon Innovation Fund III）、建峰資本管理（QBN Capital），聯想創投，領渢資本以及Algorand等則在此輪新加入投資HKbitEX。

HKbitEX 2019年成立，近期屢有多名港交所 （00388） 前高層加入，包括前上市審查組聯席主管史琳出任首席開發總監，創辦人兼行政總裁高寒也曾效力港交所。

證監會早前公布擬強制發牌規管虛擬資產交易所，HKbitEX表示，會擁抱新監管制度，擬參與證券型代幣（STO）市場，令地產、知識產權、綠色金融和私募股權基金增加融資平台，也正申請證監會監管沙盒的「虛擬資產交易平台牌照」。

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編輯：麥德銘