【港股市況】美國制裁累港股曾插逾500點 專家：壞消息出台應趁機吸納

▲ 港股早段最多急插579點

美國政府擬準備制裁至少12名中國官員，拖累港股高開後倒跌，早段最多急插579點，三藍籌新貴偏軟，科技股及金融股最傷，招行 （03968） 跌逾4%，京東 （09618） 跌逾3%，恒指中午收報26382點，跌453點或1.7%，半日成交達793億元。綜合投資界表示，美國制裁措施對股市影響短暫，料26000關支持力度大，認為壞消息觸發股市及板塊調整時反為買入時機。

路透指華府再制裁至少12名中國官員，詳情看【下一頁】

國信證券（香港）研究部副總裁程嘉偉表示，美國竹制裁中國企業及官員消息、加上憂慮有資金被凍結或引來美國制裁，以及英國脫歐貿易談判存不確定性等因素，導致股市應聲受壓，並觸發中短綫調整開始。但他指，本周仍有不少利好消息，包括英倫銀行最快本周或批准滙控 （00005） 及渣打 （02888） 恢復派息，而且拜登上場後或會推翻部份行政命令，故是次只是調整，而非轉勢，投資者不需過份㥑慮。

他續指，由於中長綫為科技股的天下，相信現時是收集期，不妨趁機吸納作長綫部署。另外，中國11月出口數據勝預期，料航運股仍有上升空間。

任志剛籲為美國制裁行動做最壞打算，詳情看【下一頁】

東驥基金管理董事總經理龐寶林亦有類似看法，美國針對中方的措施影響市場氣氛，加快中國投資者過年前獲利回吐的動作，但相關消息已恒常化，大市有下行壓力僅屬短綫，料26000關為強大的支持位。

美國近月屢將中資企業涉及中國解放軍，限制美國企業或個人投資，富時羅素亦宣布剔除8家受美制裁中國企業。龐寶林指，該等股份及中移動 （00941） 大機會也會被其他國際指數剔除，並引起市場信心問題。但他指，中海油 （00883） 及中移動均為高息股，股價下挫後息率更吸引，而且制裁對自身業務並沒有太大影響，認為應在壞消息出爐時入市，認為內銀股也可吸納。

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記者：袁諾曦