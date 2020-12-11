【美股期貨】道指期貨續跌約240點　納指期貨跌近1%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美國疫情升溫，就業數據惡化，市場繼續觀望紓困法案談判進展，道指隔晚偏軟跌69點，美股期貨今早於亞洲時段續軟，道指期貨跌約60點，納指期貨跌0.4%。美國今日將公布11月生產者物價指數、12月密歇根大學消費者信心指數初值。

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焦點新聞：

【美股狂升派對】德美利證券：亞洲客上月掃PLTR、SQ、NIO、ZM

即市走勢：

【19︰28】道指期貨跌239點，報29771點；標指期貨跌0.93%，報3634點；納指期貨跌0.94%。

【17：54】蔚來（美：NIO）擬再增發6000萬ADS，盤前跌近半成，最新報43.1美元。

【17︰08】華特迪士尼（Walt Disney，美：DIS）盤前升6%，報164美元。

【16︰35】美股期貨跌幅擴大，道指期貨跌133點，報29877點；標指期貨跌19點，報3648點；納指期貨跌78點或0.6%，報12323點。

【16︰21】道指期貨跌62點，報29947點；標指期貨跌10點，報3657點；納指期貨跌50點或0.4%，報12351點。

【15︰30】行政長官林鄭月娥公布，港府預先採購疫苗計劃取得突破，中國科興生物（美：SVA）為3家已簽約的新冠疫苗藥廠之一，最快明年1月到港。

【國產疫苗】科興疫苗成港府預先採購疫苗之一 早前傳97%有效、科興：尚未得出有效數據（第二版）

【15︰00】華特迪士尼（Walt Disney，美：DIS）於投資者日上表示，Disney+付費用戶量達8680萬，計劃未來數年在Disney+推出星球大戰系列及超級英雄系列各10部；另有15部迪士尼真人版、迪士尼動畫與Pixar動畫，以及15部迪士尼與Pixar電影。

【迪士尼】Disney+用戶量達8680萬 未來推50部新影視 星戰及超級英雄系列各佔10部

【13︰55】甲骨文（美﹕ORCL）第二財季經調整後收入為98億美元，按年升2%，符合早前市場預期的97.9億元。淨利潤按年升6%至24億美元。

【美股焦點】甲骨文上季多賺6%

【13︰35】美國聯邦通訊委員會（FCC）周四駁回，華為提出重新考慮將該公司列為美國通信網絡國家安全威脅企業決定的要求，認定華為對美國國家安全構成威脅。

【華為禁令】美國聯邦通訊委員會確認華為威脅國家安全

【12︰15】道指期貨跌11點，報29999點；標指期貨跌4點，報3663點；納指期貨跌35點或近0.3%，報12366點。

【10︰00】中資電動車公司蔚來（美：NIO）宣布，計劃發行6000萬股美國存托股票（ADS），並且承銷商有權在30日內額外配售900萬股ADS。

【配股潮】蔚來擬配售最多6900萬股ADS 盤後跌逾6%

【08︰00】美國食品藥品監督管理局（FDA）專家委員會以17票贊成，4票反對，1票棄權，大比數通過建議批准緊急使用輝瑞（Pfizer 美：PFE）的新冠肺炎疫苗。

【輝瑞疫苗】美國FDA專家委員會大比數投票通過建議批准使用輝瑞疫苗

道指跌69點港股ADR升133點 國際油價升逾2%

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12月10日（四）市況

美國新一輪刺激談判進展再遇阻，上周首申領失業救濟人數達85.3萬，超出市場預期；截至前周持續申領人數意外回升，達575.5萬，反映美國就業市場再度惡化。歐洲方面，歐央行加碼放水，擴大買債規模5000億歐元。

道指收市僅跌69點，收報29999點，即市高見30,063點。標指收報3668點，跌0.1%，納指收報12405點，倒升0.5%。Twitter及SNAP齊升8%，有報道指雙方建立合作關係。

【美國經濟】財長姆欽︰紓困法案談判取得很大進展

收報 變幅 道指 29,999.26 -0.2% 標指 3,668.10 -0.1% 納指 12,405.81 +0.5% Twitter 51.22 +8.4% SNAP 53.19 +8.2% facebook 277.12 -0.3% Tesla 627.07 +3.7% Palantir 27.06 +1.6% 蘋果 123.24 +1.2% amazon 3,101.49 -0.1% google 1,767.65 -0.6%

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焦點新聞：

美前財長保爾森：若不明智跟中國打交道 美國可能失全球金融業主導地位

【數碼黃金】摩通料未來資金轉投比特幣利淡金價 惟「鱷王」達里奧仍偏好黃金

【歐央行議息】歐洲央行維持利率不變 緊急買債計劃加碼5000億歐元

【美國經濟】美國11月CPI按年升1.2% 上周85.3萬人首申領失業救濟 持續申領人數亦回升

即市走勢：

【05︰00】道指收報29999點，跌69點，標指跌0.1%，收報3668點，納指升0.5%，收報12405點。

【01︰41】道指跌72點，報29996點；納指升0.44%；標指跌0.08%。

【01︰03】道指跌91點；納指跌0.3%；標指跌0.15%。

【00︰11】布蘭特期油升逾4%，每桶高見51.05美元。

【油價走勢】布蘭特期油重上50美元大關 今年3月以來首次

【23︰50】道指跌43點，報30024點；納指升0.5%。

【23︰00】道指最多跌192點後，跌幅收窄，至跌52點，納指最多跌1%後，倒升0.2%。

【22︰30】美股開市，道指挫110點，29958點；標指跌0.5%；納指跌0.77%。

【22︰25】道指期貨挫133點；納指跌1%。

【20︰11】道指期貨升57點。

【18︰27】道指期貨升44點，納指期貨跌0.03%；標指期貨升0.13%。

【16︰15】道指期貨升11點，報30074點；標指期貨跌2點，報3669點；納指期貨跌36點或0.3%，報12330點。

【14︰30】標普道瓊斯表示，將根據美國總統特朗普的禁令，將21間中國公司剔出全球股票及債券指數。

【美國制裁】標普道瓊斯指數剔出21間中資企業 中芯國際在列、股價變動不大

【13︰55】Tesla特斯拉（美：TSLA）日前宣布計劃以市價配股50億美元（約390億港元），遭摩通分析師Ryan Brinkman發報告唱淡，將Tesla股價從80美元上調至90美元，維持「沽出」評級。

【Tesla配股】摩通唱淡Tesla 股價被「嚴重高估」籲投資者勿增持

【12︰16】美股期貨個別發展，道指期貨升15點，報30078點；標指期貨跌不足1點，報3671點；納指期貨跌36點或0.3%，報12330點。

【12︰15】報道引述零組件業界人士表示，蘋果（美：AAPL）持續挖角Tesla等車廠高層與研發工程師，快速提升研發技術與累積電動車專利實力，預計Apple Car 2024年至25年會亮相。

蘋果傳挖角Tesla工程師研發Apple Car 料2024年面世

【10︰40】微軟（Microsoft，美：MSFT）表示，Xbox雲遊戲將於明年春季登陸iOS及PC平台。

【Xbox】Xbox雲遊戲明年春季登陸iOS及PC平台

【09︰35】英國與歐盟就脫歐後貿易協議的談判依然膠著，雙方同意周日或之前一定要達成協議，否則要為無協議的情況作好準備。

【英國脫歐】脫歐談判分歧仍大 雙方稱要為無協議脱歐作好準備

【09︰15】Facebook（美：FB）被控違反反壟斷法，有可能會被迫出售WhatsApp及Instagram。Facebook股價昨夜收報277.92美元，跌1.93%。

【美股焦點】Facebook被控違反反壟斷法 或被迫出售WhatsApp及Instagram

【08︰30】網上短租住宿平台Airbnb（美：ABNB）將於美國上市，Airbnb據悉將IPO定價在每股68美元，高於發行價指導區間56美元至60美元，估值將達到約470億美元。

【新股IPO】Airbnb據悉IPO定價68美元超上限 估值將達470億美元（第五版）

道指跌105點港股ADR跌295點 紐約期金跌1.9%

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12月9日（三）市況

美國17個州通知最高法院，支持德克薩斯州總檢察長Ken Paxton的訴訟，以推翻拜登勝選的結果，他們要求最高法院批准起訴喬治亞州、密歇根州、賓夕法尼亞州及威斯康星州的投票程序。另外，美國針對Instagram及WhatsApp的收購，起訴facebook壟斷，可能迫使facebook APP剝離 Instagram及WhatsApp，拖累美國整體科技股表現，facebook跌2.2%，納指跌1.9%，道指僅跌3%。而美國候任總統拜登兒子Hunter Biden稱遭到美國聯邦檢察官查稅務問題。

美國新一輪紓困法案談判有進展，財政部長姆欽提出總額達9160億美的方案，試圖打兩黨談判僵局。該方案獲總統特朗普、參議院共和黨領袖麥康奈爾支持。另外，美國最大外賣平台DoorDash周二正式掛牌。【美股焦點】美國最大外賣平台DoorDash首掛高開近8成 IPO發行價屢增至102美元

收報 變幅 道指 30,068.81 -0.3% 標指 3,672.82 -0.8% 納指 12,338.95 -1.9% Tesla 604.48 -7.0% Palantir 26.62 -6.9% 蘋果 121.78 -2.1% amazon 3,104.20 -2.3% google 1,777.86 -1.8%

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焦點新聞：

【美股焦點】華爾街對明年美股看法樂觀 分析師料標指可漲8至22%

【AirPods Max】蘋果新耳機AirPods Max香港定價4599元照熱賣 訂購須等3個月

【美股焦點】美國最大外賣平台DoorDash今晚首掛 IPO發行價增至102美元

即市走勢：

【05︰00】道指收報30068點，跌105點，標指跌0.8%，收報3672點，納指跌1.9%，收報12338點。

【01︰24】美股續跌，道指挫37點，報30136點；標指跌0.26%；納指跌0.6%。

【00︰02】加拿大央行一如預期將指標利率維持在0.25厘不變，並表示將維持目前的量化寬鬆政策，直至2023年。

【00︰00】美國抵押貸款利率降至2.9%，為2020年第14次創歷史新低。

【23︰17】美股轉勢倒跌，標指挫0.08%，報3699點；道指跌3點，納指跌0.3%。

【22︰30】美股開市，道指升111點，報30284點；標指升0.2%；納指升0.07%。

【21︰56】道指期貨升89點，報30259點；納指期貨跌0.1%，報12625點；標指期貨升0.14%，報3707點。

【19︰45】現貨黃金跌至每安士1854.53美元。

【18︰19】道指期貨升88點，報30258點；標指期貨升0.24%；納指期貨跌0.01%。

【16︰17】Bitcoin跌穿18000美元水平。

【Bitcoin】比特幣跌穿18000美元 達里奧褪軚認同比特幣可成「次一等黃金」

【16︰15】道指期貨升62點，報30232點；標指期貨升5點，報3707點；納指期貨升4點，報12641點。

【16︰10】有「新債王」之稱的DoubleLine Capital創辦人兼行政總裁岡拉克（Jeffrey Gundlach）表示，未來數月美國通脹將會觸底回升，明年或會升穿2%，介乎2.25%至2.4%。

新債王岡拉克：美國通脹將觸底回升 明年升穿2%

【12︰30】美國財長努欽提出規模9160億美元的新刺激方案。

【美國經濟】美刺激經濟方案有突破 美財長提9160億美元新方案

【12︰28】道指期貨升85點，報30255點；標指期貨升7點，報3709點；納指期貨升9點，報12646點。

【11︰30】國家互聯網信息辦公室公布，將 105款違法違規移動應用程式（App）下架。首批清理下架的包括貓途鷹（ Tripadvisor）（美︰TRIP） 、面具公園、劇能玩、麻豆傳媒、紅杏視頻、51漫畫等。

【美股焦點】國家網信辦下架105款違法違規App Tripadvisor榜上有名

【11︰30】消息指小鵬汽車（XPEV）計劃將配售規模提升至4800萬股，每股作價45美元，擬集資21.6億美元。

【配股潮】小鵬汽車擬配售規模增至4800萬股ADS 集資所得用於技術研發、潛在收購

【10︰05】美國強生公司（Johnson & Johnson）首席科學家Paul Stoffels在國際藥品製造商協會聯合會的活動上表示，公司研發的新冠疫苗下月將有第三期臨床測試的初步結果，較預期的2月為早。

【新冠疫苗】強生料下月發布疫苗第三期臨床測試初步結果

道指升104點 港股ADR升58點

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12月8日（二）市況

美股低開後，受疫苗有進展消息影響，美股從即日低位反彈，道指收報3173點，升104點，納指續升0.5%。個別熱炒板塊出現配股潮，早前於9月曾經配股的Tesla（美︰TSLA）擬再次配股集資，涉及約50億美元（約390億港元），集資規模及承銷投行團隊均與上次相同，股價仍獲分析員看好，Tesla跌3.6%後收市倒升1.3%。

收報 變幅 道指 30,173.88 +0.3% 標指 3,702.25 +0.3% 納指 12,582.77 +0.5% TESLA 649.88 +1.3% Palantir 28.55 -1.3% 蘋果 124.38 +0.5% 美國航空 17.63 +2.4% 挪威郵輪 28.09 +6.0%

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【Tesla配股】Tesla配股集資50億美元 4個月內第二次 承銷投行不變惟佣金減半（第二版）

【AirPods Max】蘋果突擊發布AirPods Max 香港定價4599元、設5款顏色

【美股焦點】Snowflake績後三日累升逾三成 CEO親解業績增長原因

【配股潮】跟誰學配股籌8.7億美元 美股盤前大漲15% 此前屢遭沽空機構狙擊

即市走勢：

【05︰00】道指收報30173點，升104點，標指升0.3%，收報3702點，納指升0.5%，收報12582點。

【01︰34】美股轉升，道指升109點，報30179點；標指升0.2%；納指升0.11%。

【01︰00】美國國會眾議院議長佩洛西表示，新紓困計劃裡包括1200美元現金發放建議，能否批准將取決於總統特朗普。

【23︰55】標指跌0.08%，報3688點；道指轉升17點，報30087點；納指跌0.15%，報12501點。

【22︰37】蘋果（美︰AAPL）AirPods Max，股價升0.1%。

【AirPods Max】蘋果突擊發布AirPods Max 香港定價4599元、設5款顏色

【22︰30】美股開市，道指跌89點，報29980點；納指跌0.11%；標指跌0.28%。

【20︰59】道指期貨跌120點；標指期貨跌0.47%；納指期貨跌0.36%。

【19︰41】【美股焦點】Tesla配股集資50億美元、盤前跌3% 4個月內第二次

【18︰07】Tesla（美︰TSLA）盤前漲3.7%，報665.46美元。

【16︰17】道指期貨跌72點，報29985點；標指期貨跌10點，報3679點；納指期貨跌18點或近0.2%，報12577點。

【12︰10】道指期貨跌61點，報29995點；標指期貨跌9點，報3681點；納指期貨跌27點或0.2%，報12568點。

【10︰35】外媒引述消息人士指，輝瑞（Pfizer，美：PFE）向美國政府官員稱，由於其他國家已買光所有新冠疫苗供應量，直到明年6月底或7月初才可提供更多新冠疫苗給予美國。

【新冠疫苗】傳輝瑞無法供應更多疫苗予美國直至明年6月底

道指跌148點港股ADR跌37點 紐約期金升1.4%

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12月7日（一）市況

英國脫歐後貿易談判陷僵局，利淡外圍市況。英鎊此前創下兩年新高後回吐，歐元亦見壓力；美滙指數重上91水平。英媒引述消息稱，英國首相約翰遜擬退出談判。

收報 變幅 道指 30,069.79 -0.5% 標指 3,691.96 -0.2% 納指 12,519.95 +0.4% 英國 6,555.39 +0.1% 柯達 12.05 +60.0% facebook 285.58 +2.1% 蘋果 123.75 +1.2% TESLA 641.76 +7.1% Palantir 29.00 +21.6% 波音 237.93 +2.2% 美國航空 17.21 +4.9%

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【美股焦點】美國政府稱柯達7.65億美元貸款不涉不當行為 柯達盤前曾升8成

【配股潮】跟誰學配股籌8.7億美元 美股盤前大漲15% 此前屢遭沽空機構狙擊

即市走勢：

【05︰00】道指收報30069點，跌148點，標指跌0.2%，收報3691點，納指升0.4%，收報12519點。

【01︰25】美股個別發展，道指跌137點，報30080點；標指跌0.15%，報3693點；納指升0.41%，報12515點。

【00︰23】輝瑞製藥（PFE）漲幅收窄至不足1%，暫報40.74美元，加拿大總理稱，輝瑞12月將交付29.4萬劑量新冠肺炎疫苗、對這一批次疫苗的審批仍然懸而未決。

【23︰34】道指跌145點；納指升0.46%；標指跌0.08%。柯達升幅縮至56.7%。

【22︰30】美股開市，道指挫51點，報30166點；納指升0.12%；標指跌0.17%。

【21︰43】道指期貨跌87點，報30111點；標指期貨跌0.28%；納指期貨升0.01%。

【19︰34】跟誰學盤前漲逾15%，公司宣布，數名投資者已約定購買總計約8.7億美元的公司新發行股票。

【18︰44】道指期貨跌122點，報30076點；納指跌0.1%，報12513點；標指跌0.4%，報3683點。

【17：12】柯達（美：KODK）盤前升近80%，此前消息稱美國國際發展金融公司向柯達批出7.65億美元貸款時，未發現有任何利益衝突的不當行為。

【16：20】道指期貨跌103點，報30095點；標指期貨跌13點，報3684點；納指期貨跌15點或0.1%，報12510點。

【16：05】網上短租住宿平台Airbnb（美：ABNB）將於美國上市，據美國證交會更新的招股文件顯示，Airbnb擬發行5191.4萬股A類股，IPO定價為每股44至50美元，集資最多25.95億美元（約201.2億港元）。

【新股IPO】傳Airbnb美IPO把定價區間上調至56至60美元 集資最多241億（第四版）

【12：25】道指期貨跌74點，報30124點；標指期貨跌9點，報3688點；納指期貨跌9點，報12516點。

【10：35】路透引述多個消息來源報道，美國政府正準備制裁至少12名中國官員，原因是他們涉及取消多名香港民主派人士的議員資格。

【美國制裁】路透：華府再制裁至少12名中國官員 最快今日公布

【07：30】美國總統特朗普私人律師朱利亞尼（Rudy Giuliani）確診新冠肺炎。特朗普於Twitter發文表示，朱利亞尼於新冠病毒測試中呈陽性。

特朗普私人律師朱利亞尼確診新冠肺炎

【07：30】市場憧憬國會很快將達成新紓困方案，美股3大指數上周五齊破頂，道指升248點或0.83%，收報30217點；標指升32點或0.88%，收報3699點；納指升87點或0.7%，收報12464點。

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責任編輯︰梁浩碩