【美股期貨】美股期貨向下　道指期貨跌逾百點　Tesla配股盤前跌1%（不斷更新）

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【新股IPO】華潤萬象生活、佳源服務暗盤造好 華潤萬象生活升3成、一手帳面賺近1500元
美股周一個別發展，美國疫情持續惡化，加上英國脫歐後貿易談判仍陷僵持，惟投資者憧憬刺激方案，道指跌148點。美股期貨今早於亞洲時段向下，道指期貨跌70點。
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即市走勢：
【20︰59】道指期貨跌120點；標指期貨跌0.47%；納指期貨跌0.36%。
【19︰41】【美股焦點】Tesla配股集資50億美元、盤前跌3% 4個月內第二次
【18︰07】Tesla（美︰TSLA）盤前漲3.7%，報665.46美元。
【16︰17】道指期貨跌72點，報29985點；標指期貨跌10點，報3679點；納指期貨跌18點或近0.2%，報12577點。
【12︰10】道指期貨跌61點，報29995點；標指期貨跌9點，報3681點；納指期貨跌27點或0.2%，報12568點。
【10︰35】外媒引述消息人士指，輝瑞（Pfizer，美：PFE）向美國政府官員稱，由於其他國家已買光所有新冠疫苗供應量，直到明年6月底或7月初才可提供更多新冠疫苗給予美國。
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12月7日（一）市況
英國脫歐後貿易談判陷僵局，利淡外圍市況。英鎊此前創下兩年新高後回吐，歐元亦見壓力；美滙指數重上91水平。英媒引述消息稱，英國首相約翰遜擬退出談判。
|收報
|變幅
|道指
|30,069.79
|-0.5%
|標指
|3,691.96
|-0.2%
|納指
|12,519.95
|+0.4%
|英國
|6,555.39
|+0.1%
|柯達
|12.05
|+60.0%
|285.58
|+2.1%
|蘋果
|123.75
|+1.2%
|TESLA
|641.76
|+7.1%
|Palantir
|29.00
|+21.6%
|波音
|237.93
|+2.2%
|美國航空
|17.21
|+4.9%
更多美股收市：
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【美股焦點】美國政府稱柯達7.65億美元貸款不涉不當行為 柯達盤前曾升8成
【配股潮】跟誰學配股籌8.7億美元 美股盤前大漲15% 此前屢遭沽空機構狙擊
即市走勢：
【05︰00】道指收報30069點，跌148點，標指跌0.2%，收報3691點，納指升0.4%，收報12519點。
【01︰25】美股個別發展，道指跌137點，報30080點；標指跌0.15%，報3693點；納指升0.41%，報12515點。
【00︰23】輝瑞製藥（PFE）漲幅收窄至不足1%，暫報40.74美元，加拿大總理稱，輝瑞12月將交付29.4萬劑量新冠肺炎疫苗、對這一批次疫苗的審批仍然懸而未決。
【23︰34】道指跌145點；納指升0.46%；標指跌0.08%。柯達升幅縮至56.7%。
【22︰30】美股開市，道指挫51點，報30166點；納指升0.12%；標指跌0.17%。
【21︰43】道指期貨跌87點，報30111點；標指期貨跌0.28%；納指期貨升0.01%。
【19︰34】跟誰學盤前漲逾15%，公司宣布，數名投資者已約定購買總計約8.7億美元的公司新發行股票。
【18︰44】道指期貨跌122點，報30076點；納指跌0.1%，報12513點；標指跌0.4%，報3683點。
【17：12】柯達（美：KODK）盤前升近80%，此前消息稱美國國際發展金融公司向柯達批出7.65億美元貸款時，未發現有任何利益衝突的不當行為。
【16：20】道指期貨跌103點，報30095點；標指期貨跌13點，報3684點；納指期貨跌15點或0.1%，報12510點。
【16：05】網上短租住宿平台Airbnb（美：ABNB）將於美國上市，據美國證交會更新的招股文件顯示，Airbnb擬發行5191.4萬股A類股，IPO定價為每股44至50美元，集資最多25.95億美元（約201.2億港元）。
【新股IPO】傳Airbnb美IPO把定價區間上調至56至60美元 集資最多241億（第四版）
【12：25】道指期貨跌74點，報30124點；標指期貨跌9點，報3688點；納指期貨跌9點，報12516點。
【10：35】路透引述多個消息來源報道，美國政府正準備制裁至少12名中國官員，原因是他們涉及取消多名香港民主派人士的議員資格。
【美國制裁】路透：華府再制裁至少12名中國官員 最快今日公布
【07：30】美國總統特朗普私人律師朱利亞尼（Rudy Giuliani）確診新冠肺炎。特朗普於Twitter發文表示，朱利亞尼於新冠病毒測試中呈陽性。
【07：30】市場憧憬國會很快將達成新紓困方案，美股3大指數上周五齊破頂，道指升248點或0.83%，收報30217點；標指升32點或0.88%，收報3699點；納指升87點或0.7%，收報12464點。
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責任編輯︰梁浩碩