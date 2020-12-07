  • 23°C
香港時間 : 20201207日 (一) 13:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股期貨】美股期貨向下　道指期貨跌近75點（不斷更新）

股市 12:30 2020/12/07

分享：

美股動態不斷更新

市場憧憬國會很快將達成新紓困方案，美股3大指數上周五齊破頂，道指升248點，美股期貨今早於亞洲時段向下，道指期貨跌近75點。

港股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

即市走勢：

【12：25】道指期貨跌74點，報30124點；標指期貨跌9點，報3688點；納指期貨跌9點，報12516點。

【10：35】路透引述多個消息來源報道，美國政府正準備制裁至少12名中國官員，原因是他們涉及取消多名香港民主派人士的議員資格。

【美國制裁】路透：華府再制裁至少12名中國官員　最快今日公布

【07：30】美國總統特朗普私人律師朱利亞尼（Rudy Giuliani）確診新冠肺炎。特朗普於Twitter發文表示，朱利亞尼於新冠病毒測試中呈陽性。

特朗普私人律師朱利亞尼確診新冠肺炎

【07：30】市場憧憬國會很快將達成新紓困方案，美股3大指數上周五齊破頂，道指升248點或0.83%，收報30217點；標指升32點或0.88%，收報3699點；納指升87點或0.7%，收報12464點。

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最 精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！詳情

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播 出，立即收看

責任編輯︰梁浩碩

美股 期貨 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【HSBC滙豐股價】12•11是甚麼日子？ 滙豐或最快當日獲准恢復派息
【HSBC滙豐股價】12•11是甚麼日子？ 滙豐或最快當日獲准恢復派息
【虛擬銀行】Mox率先停滙豐、中銀等4行eDDA轉賬服務　周六起生效
【虛擬銀行】Mox率先停滙豐、中銀等4行eDDA轉賬服務　周六起生效
【資金流向】揭資金偷步部署明年　港股1周勁吸資520億
【資金流向】揭資金偷步部署明年　港股1周勁吸資520億
【香港疫情】香港周日新增95宗確診　不明來源回升至36宗
【香港疫情】香港周日新增95宗確診　不明來源回升至36宗
【新股IPO】京東健康6618逾84萬人認購　一手中籤率40%　凍資5744億（不斷更新）
【新股IPO】京東健康6618逾84萬人認購　一手中籤率40%　凍資5744億（不斷更新）
藍月亮首日招股凍資逾500億　專家料抽100手才中1手
藍月亮首日招股凍資逾500億　專家料抽100手才中1手