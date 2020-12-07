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【美股期貨】美股期貨向下　道指期貨跌約百點（不斷更新）

股市 17:12 2020/12/07

分享：

美股動態不斷更新

市場憧憬國會很快將達成新紓困方案，美股3大指數上周五齊破頂，道指升248點，美股期貨今早於亞洲時段向下，道指期貨跌約100點。

港股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

即市走勢：

【17：12】柯達（美：KODK）盤前升近80%，此前消息稱美國國際發展金融公司向柯達批出7.65億美元貸款時，未發現有任何利益衝突的不當行為。

【16：20】道指期貨跌103點，報30095點；標指期貨跌13點，報3684點；納指期貨跌15點或0.1%，報12510點。

【16：05】網上短租住宿平台Airbnb（美：ABNB）將於美國上市，據美國證交會更新的招股文件顯示，Airbnb擬發行5191.4萬股A類股，IPO定價為每股44至50美元，集資最多25.95億美元（約201.2億港元）。

【新股IPO】傳Airbnb美IPO把定價區間上調至56至60美元　集資最多241億（第四版）

【12：25】道指期貨跌74點，報30124點；標指期貨跌9點，報3688點；納指期貨跌9點，報12516點。

【10：35】路透引述多個消息來源報道，美國政府正準備制裁至少12名中國官員，原因是他們涉及取消多名香港民主派人士的議員資格。

【美國制裁】路透：華府再制裁至少12名中國官員　最快今日公布

【07：30】美國總統特朗普私人律師朱利亞尼（Rudy Giuliani）確診新冠肺炎。特朗普於Twitter發文表示，朱利亞尼於新冠病毒測試中呈陽性。

特朗普私人律師朱利亞尼確診新冠肺炎

【07：30】市場憧憬國會很快將達成新紓困方案，美股3大指數上周五齊破頂，道指升248點或0.83%，收報30217點；標指升32點或0.88%，收報3699點；納指升87點或0.7%，收報12464點。

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責任編輯︰梁浩碩

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