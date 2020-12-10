【美股市況】facebook遭美國起訴壟斷　股價收市跌2.2%　納指跌1.9%　Tesla跌7%（不斷更新）

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美國17個州通知最高法院，支持德克薩斯州總檢察長Ken Paxton的訴訟，以推翻拜登勝選的結果，他們要求最高法院批准起訴喬治亞州、密歇根州、賓夕法尼亞州及威斯康星州的投票程序。另外，美國針對Instagram及WhatsApp的收購，起訴facebook壟斷，可能迫使facebook APP剝離 Instagram及WhatsApp，拖累美國整體科技股表現，facebook跌2.2%，納指跌1.9%，道指僅跌3%。而美國候任總統拜登兒子Hunter Biden稱遭到美國聯邦檢察官查稅務問題。

美國新一輪紓困法案談判有進展，財政部長姆欽提出總額達9160億美的方案，試圖打兩黨談判僵局。該方案獲總統特朗普、參議院共和黨領袖麥康奈爾支持。另外，美國最大外賣平台DoorDash周二正式掛牌。【美股焦點】美國最大外賣平台DoorDash首掛高開近8成 IPO發行價屢增至102美元

收報 變幅 道指 30,068.81 -0.3% 標指 3,672.82 -0.8% 納指 12,338.95 -1.9% Tesla 604.48 -7.0% Palantir 26.62 -6.9% 蘋果 121.78 -2.1% amazon 3,104.20 -2.3% google 1,777.86 -1.8%

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焦點新聞：

【美股焦點】華爾街對明年美股看法樂觀 分析師料標指可漲8至22%

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即市走勢：

【05︰00】道指收報30068點，跌105點，標指跌0.8%，收報3672點，納指跌1.9%，收報12338點。

【01︰24】美股續跌，道指挫37點，報30136點；標指跌0.26%；納指跌0.6%。

【00︰02】加拿大央行一如預期將指標利率維持在0.25厘不變，並表示將維持目前的量化寬鬆政策，直至2023年。

【00︰00】美國抵押貸款利率降至2.9%，為2020年第14次創歷史新低。

【23︰17】美股轉勢倒跌，標指挫0.08%，報3699點；道指跌3點，納指跌0.3%。

【22︰30】美股開市，道指升111點，報30284點；標指升0.2%；納指升0.07%。

【21︰56】道指期貨升89點，報30259點；納指期貨跌0.1%，報12625點；標指期貨升0.14%，報3707點。

【19︰45】現貨黃金跌至每安士1854.53美元。

【18︰19】道指期貨升88點，報30258點；標指期貨升0.24%；納指期貨跌0.01%。

【16︰17】Bitcoin跌穿18000美元水平。

【Bitcoin】比特幣跌穿18000美元 達里奧褪軚認同比特幣可成「次一等黃金」

【16︰15】道指期貨升62點，報30232點；標指期貨升5點，報3707點；納指期貨升4點，報12641點。

【16︰10】有「新債王」之稱的DoubleLine Capital創辦人兼行政總裁岡拉克（Jeffrey Gundlach）表示，未來數月美國通脹將會觸底回升，明年或會升穿2%，介乎2.25%至2.4%。

新債王岡拉克：美國通脹將觸底回升 明年升穿2%

【12︰30】美國財長努欽提出規模9160億美元的新刺激方案。

【美國經濟】美刺激經濟方案有突破 美財長提9160億美元新方案

【12︰28】道指期貨升85點，報30255點；標指期貨升7點，報3709點；納指期貨升9點，報12646點。

【11︰30】國家互聯網信息辦公室公布，將 105款違法違規移動應用程式（App）下架。首批清理下架的包括貓途鷹（ Tripadvisor）（美︰TRIP） 、面具公園、劇能玩、麻豆傳媒、紅杏視頻、51漫畫等。

【美股焦點】國家網信辦下架105款違法違規App Tripadvisor榜上有名

【11︰30】消息指小鵬汽車（XPEV）計劃將配售規模提升至4800萬股，每股作價45美元，擬集資21.6億美元。

【配股潮】小鵬汽車擬配售規模增至4800萬股ADS 集資所得用於技術研發、潛在收購

【10︰05】美國強生公司（Johnson & Johnson）首席科學家Paul Stoffels在國際藥品製造商協會聯合會的活動上表示，公司研發的新冠疫苗下月將有第三期臨床測試的初步結果，較預期的2月為早。

【新冠疫苗】強生料下月發布疫苗第三期臨床測試初步結果

道指升104點 港股ADR升58點

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12月8日（二）市況

美股低開後，受疫苗有進展消息影響，美股從即日低位反彈，道指收報3173點，升104點，納指續升0.5%。個別熱炒板塊出現配股潮，早前於9月曾經配股的Tesla（美︰TSLA）擬再次配股集資，涉及約50億美元（約390億港元），集資規模及承銷投行團隊均與上次相同，股價仍獲分析員看好，Tesla跌3.6%後收市倒升1.3%。

收報 變幅 道指 30,173.88 +0.3% 標指 3,702.25 +0.3% 納指 12,582.77 +0.5% TESLA 649.88 +1.3% Palantir 28.55 -1.3% 蘋果 124.38 +0.5% 美國航空 17.63 +2.4% 挪威郵輪 28.09 +6.0%

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【Tesla配股】Tesla配股集資50億美元 4個月內第二次 承銷投行不變惟佣金減半（第二版）

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【配股潮】跟誰學配股籌8.7億美元 美股盤前大漲15% 此前屢遭沽空機構狙擊

即市走勢：

【05︰00】道指收報30173點，升104點，標指升0.3%，收報3702點，納指升0.5%，收報12582點。

【01︰34】美股轉升，道指升109點，報30179點；標指升0.2%；納指升0.11%。

【01︰00】美國國會眾議院議長佩洛西表示，新紓困計劃裡包括1200美元現金發放建議，能否批准將取決於總統特朗普。

【23︰55】標指跌0.08%，報3688點；道指轉升17點，報30087點；納指跌0.15%，報12501點。

【22︰37】蘋果（美︰AAPL）AirPods Max，股價升0.1%。

【AirPods Max】蘋果突擊發布AirPods Max 香港定價4599元、設5款顏色

【22︰30】美股開市，道指跌89點，報29980點；納指跌0.11%；標指跌0.28%。

【20︰59】道指期貨跌120點；標指期貨跌0.47%；納指期貨跌0.36%。

【19︰41】【美股焦點】Tesla配股集資50億美元、盤前跌3% 4個月內第二次

【18︰07】Tesla（美︰TSLA）盤前漲3.7%，報665.46美元。

【16︰17】道指期貨跌72點，報29985點；標指期貨跌10點，報3679點；納指期貨跌18點或近0.2%，報12577點。

【12︰10】道指期貨跌61點，報29995點；標指期貨跌9點，報3681點；納指期貨跌27點或0.2%，報12568點。

【10︰35】外媒引述消息人士指，輝瑞（Pfizer，美：PFE）向美國政府官員稱，由於其他國家已買光所有新冠疫苗供應量，直到明年6月底或7月初才可提供更多新冠疫苗給予美國。

【新冠疫苗】傳輝瑞無法供應更多疫苗予美國直至明年6月底

道指跌148點港股ADR跌37點 紐約期金升1.4%

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12月7日（一）市況

英國脫歐後貿易談判陷僵局，利淡外圍市況。英鎊此前創下兩年新高後回吐，歐元亦見壓力；美滙指數重上91水平。英媒引述消息稱，英國首相約翰遜擬退出談判。

收報 變幅 道指 30,069.79 -0.5% 標指 3,691.96 -0.2% 納指 12,519.95 +0.4% 英國 6,555.39 +0.1% 柯達 12.05 +60.0% facebook 285.58 +2.1% 蘋果 123.75 +1.2% TESLA 641.76 +7.1% Palantir 29.00 +21.6% 波音 237.93 +2.2% 美國航空 17.21 +4.9%

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【美股焦點】美國政府稱柯達7.65億美元貸款不涉不當行為 柯達盤前曾升8成

【配股潮】跟誰學配股籌8.7億美元 美股盤前大漲15% 此前屢遭沽空機構狙擊

即市走勢：

【05︰00】道指收報30069點，跌148點，標指跌0.2%，收報3691點，納指升0.4%，收報12519點。

【01︰25】美股個別發展，道指跌137點，報30080點；標指跌0.15%，報3693點；納指升0.41%，報12515點。

【00︰23】輝瑞製藥（PFE）漲幅收窄至不足1%，暫報40.74美元，加拿大總理稱，輝瑞12月將交付29.4萬劑量新冠肺炎疫苗、對這一批次疫苗的審批仍然懸而未決。

【23︰34】道指跌145點；納指升0.46%；標指跌0.08%。柯達升幅縮至56.7%。

【22︰30】美股開市，道指挫51點，報30166點；納指升0.12%；標指跌0.17%。

【21︰43】道指期貨跌87點，報30111點；標指期貨跌0.28%；納指期貨升0.01%。

【19︰34】跟誰學盤前漲逾15%，公司宣布，數名投資者已約定購買總計約8.7億美元的公司新發行股票。

【18︰44】道指期貨跌122點，報30076點；納指跌0.1%，報12513點；標指跌0.4%，報3683點。

【17：12】柯達（美：KODK）盤前升近80%，此前消息稱美國國際發展金融公司向柯達批出7.65億美元貸款時，未發現有任何利益衝突的不當行為。

【16：20】道指期貨跌103點，報30095點；標指期貨跌13點，報3684點；納指期貨跌15點或0.1%，報12510點。

【16：05】網上短租住宿平台Airbnb（美：ABNB）將於美國上市，據美國證交會更新的招股文件顯示，Airbnb擬發行5191.4萬股A類股，IPO定價為每股44至50美元，集資最多25.95億美元（約201.2億港元）。

【新股IPO】傳Airbnb美IPO把定價區間上調至56至60美元 集資最多241億（第四版）

【12：25】道指期貨跌74點，報30124點；標指期貨跌9點，報3688點；納指期貨跌9點，報12516點。

【10：35】路透引述多個消息來源報道，美國政府正準備制裁至少12名中國官員，原因是他們涉及取消多名香港民主派人士的議員資格。

【美國制裁】路透：華府再制裁至少12名中國官員 最快今日公布

【07：30】美國總統特朗普私人律師朱利亞尼（Rudy Giuliani）確診新冠肺炎。特朗普於Twitter發文表示，朱利亞尼於新冠病毒測試中呈陽性。

特朗普私人律師朱利亞尼確診新冠肺炎

【07：30】市場憧憬國會很快將達成新紓困方案，美股3大指數上周五齊破頂，道指升248點或0.83%，收報30217點；標指升32點或0.88%，收報3699點；納指升87點或0.7%，收報12464點。

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責任編輯︰梁浩碩