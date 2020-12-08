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【美股市況】道指挫135點　納指照創新高　柯達漲逾56%（不斷更新）

股市 01:27 2020/12/08

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美股動態不斷更新

英國脫歐後貿易談判陷僵局，利淡外圍市況。英鎊此前創下兩年新高後回吐，歐元亦見壓力；美滙指數重上91水平。英媒引述消息稱，英國首相約翰遜擬退出談判。

港股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

【美股焦點】美國政府稱柯達7.65億美元貸款不涉不當行為 柯達盤前曾升8成

【配股潮】跟誰學配股籌8.7億美元　美股盤前大漲15%　此前屢遭沽空機構狙擊

即市走勢：

【01︰25】美股個別發展，道指跌137點，報30080點；標指跌0.15%，報3693點；納指升0.41%，報12515點。

【00︰23】輝瑞製藥（PFE）漲幅收窄至不足1%，暫報40.74美元，加拿大總理稱，輝瑞12月將交付29.4萬劑量新冠肺炎疫苗、對這一批次疫苗的審批仍然懸而未決。

【23︰34】道指跌145點；納指升0.46%；標指跌0.08%。柯達升幅縮至56.7%。

【22︰30】美股開市，道指挫51點，報30166點；納指升0.12%；標指跌0.17%。

【21︰43】道指期貨跌87點，報30111點；標指期貨跌0.28%；納指期貨升0.01%。

【19︰34】跟誰學盤前漲逾15%，公司宣布，數名投資者已約定購買總計約8.7億美元的公司新發行股票。

【18︰44】道指期貨跌122點，報30076點；納指跌0.1%，報12513點；標指跌0.4%，報3683點。

【17：12】柯達（美：KODK）盤前升近80%，此前消息稱美國國際發展金融公司向柯達批出7.65億美元貸款時，未發現有任何利益衝突的不當行為。

【16：20】道指期貨跌103點，報30095點；標指期貨跌13點，報3684點；納指期貨跌15點或0.1%，報12510點。

【16：05】網上短租住宿平台Airbnb（美：ABNB）將於美國上市，據美國證交會更新的招股文件顯示，Airbnb擬發行5191.4萬股A類股，IPO定價為每股44至50美元，集資最多25.95億美元（約201.2億港元）。

【新股IPO】傳Airbnb美IPO把定價區間上調至56至60美元　集資最多241億（第四版）

【12：25】道指期貨跌74點，報30124點；標指期貨跌9點，報3688點；納指期貨跌9點，報12516點。

【10：35】路透引述多個消息來源報道，美國政府正準備制裁至少12名中國官員，原因是他們涉及取消多名香港民主派人士的議員資格。

【美國制裁】路透：華府再制裁至少12名中國官員　最快今日公布

【07：30】美國總統特朗普私人律師朱利亞尼（Rudy Giuliani）確診新冠肺炎。特朗普於Twitter發文表示，朱利亞尼於新冠病毒測試中呈陽性。

特朗普私人律師朱利亞尼確診新冠肺炎

【07：30】市場憧憬國會很快將達成新紓困方案，美股3大指數上周五齊破頂，道指升248點或0.83%，收報30217點；標指升32點或0.88%，收報3699點；納指升87點或0.7%，收報12464點。

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責任編輯︰梁浩碩

美股 期貨 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數

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