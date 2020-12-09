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【美股市況】美股轉升　道指漲逾百點　Tesla配股挫2%（不斷更新）

股市 01:35 2020/12/09

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美股動態不斷更新

美股三大指繼續於高位回吐，個別熱炒板塊出現配股潮，早前於9月曾經配股的Tesla（美︰TSLA）擬再次配股集資，涉及約50億美元（約390億港元），集資規模及承銷投行團隊均與上次相同。

港股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

【Tesla配股】Tesla配股集資50億美元　4個月內第二次　承銷投行不變惟佣金減半（第二版）

【AirPods Max】蘋果突擊發布AirPods Max　香港定價4599元、設5款顏色

【美股焦點】Snowflake績後三日累升逾三成 CEO親解業績增長原因

【配股潮】跟誰學配股籌8.7億美元　美股盤前大漲15%　此前屢遭沽空機構狙擊

即市走勢：

【01︰34】美股轉升，道指升109點，報30179點；標指升0.2%；納指升0.11%。

【01︰00】美國國會眾議院議長佩洛西表示，新紓困計劃裡包括1200美元現金發放建議，能否批准將取決於總統特朗普。

【23︰55】標指跌0.08%，報3688點；道指轉升17點，報30087點；納指跌0.15%，報12501點。

【22︰37】蘋果（美︰AAPL）AirPods Max，股價升0.1%。

【AirPods Max】蘋果突擊發布AirPods Max　香港定價4599元、設5款顏色

【22︰30】美股開市，道指跌89點，報29980點；納指跌0.11%；標指跌0.28%。

【20︰59】道指期貨跌120點；標指期貨跌0.47%；納指期貨跌0.36%。

【19︰41】【美股焦點】Tesla配股集資50億美元、盤前跌3%　4個月內第二次

【18︰07】Tesla（美︰TSLA）盤前漲3.7%，報665.46美元。

【16︰17】道指期貨跌72點，報29985點；標指期貨跌10點，報3679點；納指期貨跌18點或近0.2%，報12577點。

【12︰10】道指期貨跌61點，報29995點；標指期貨跌9點，報3681點；納指期貨跌27點或0.2%，報12568點。

【10︰35】外媒引述消息人士指，輝瑞（Pfizer，美：PFE）向美國政府官員稱，由於其他國家已買光所有新冠疫苗供應量，直到明年6月底或7月初才可提供更多新冠疫苗給予美國。

【新冠疫苗】傳輝瑞無法供應更多疫苗予美國直至明年6月底

道指跌148點港股ADR跌37點　紐約期金升1.4%

 

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12月7日（一）市況

英國脫歐後貿易談判陷僵局，利淡外圍市況。英鎊此前創下兩年新高後回吐，歐元亦見壓力；美滙指數重上91水平。英媒引述消息稱，英國首相約翰遜擬退出談判。

  收報 變幅
道指 30,069.79 -0.5%
標指 3,691.96 -0.2%
納指 12,519.95 +0.4%
英國 6,555.39 +0.1%
柯達 12.05 +60.0%
facebook 285.58 +2.1%
蘋果 123.75 +1.2%
TESLA 641.76 +7.1%
Palantir 29.00 +21.6%
波音 237.93 +2.2%
美國航空 17.21 +4.9%

更多美股收市：

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    +2

港股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

【美股焦點】美國政府稱柯達7.65億美元貸款不涉不當行為 柯達盤前曾升8成

【配股潮】跟誰學配股籌8.7億美元　美股盤前大漲15%　此前屢遭沽空機構狙擊

即市走勢：

【05︰00】道指收報30069點，跌148點，標指跌0.2%，收報3691點，納指升0.4%，收報12519點。

【01︰25】美股個別發展，道指跌137點，報30080點；標指跌0.15%，報3693點；納指升0.41%，報12515點。

【00︰23】輝瑞製藥（PFE）漲幅收窄至不足1%，暫報40.74美元，加拿大總理稱，輝瑞12月將交付29.4萬劑量新冠肺炎疫苗、對這一批次疫苗的審批仍然懸而未決。

【23︰34】道指跌145點；納指升0.46%；標指跌0.08%。柯達升幅縮至56.7%。

【22︰30】美股開市，道指挫51點，報30166點；納指升0.12%；標指跌0.17%。

【21︰43】道指期貨跌87點，報30111點；標指期貨跌0.28%；納指期貨升0.01%。

【19︰34】跟誰學盤前漲逾15%，公司宣布，數名投資者已約定購買總計約8.7億美元的公司新發行股票。

【18︰44】道指期貨跌122點，報30076點；納指跌0.1%，報12513點；標指跌0.4%，報3683點。

【17：12】柯達（美：KODK）盤前升近80%，此前消息稱美國國際發展金融公司向柯達批出7.65億美元貸款時，未發現有任何利益衝突的不當行為。

【16：20】道指期貨跌103點，報30095點；標指期貨跌13點，報3684點；納指期貨跌15點或0.1%，報12510點。

【16：05】網上短租住宿平台Airbnb（美：ABNB）將於美國上市，據美國證交會更新的招股文件顯示，Airbnb擬發行5191.4萬股A類股，IPO定價為每股44至50美元，集資最多25.95億美元（約201.2億港元）。

【新股IPO】傳Airbnb美IPO把定價區間上調至56至60美元　集資最多241億（第四版）

【12：25】道指期貨跌74點，報30124點；標指期貨跌9點，報3688點；納指期貨跌9點，報12516點。

【10：35】路透引述多個消息來源報道，美國政府正準備制裁至少12名中國官員，原因是他們涉及取消多名香港民主派人士的議員資格。

【美國制裁】路透：華府再制裁至少12名中國官員　最快今日公布

【07：30】美國總統特朗普私人律師朱利亞尼（Rudy Giuliani）確診新冠肺炎。特朗普於Twitter發文表示，朱利亞尼於新冠病毒測試中呈陽性。

特朗普私人律師朱利亞尼確診新冠肺炎

【07：30】市場憧憬國會很快將達成新紓困方案，美股3大指數上周五齊破頂，道指升248點或0.83%，收報30217點；標指升32點或0.88%，收報3699點；納指升87點或0.7%，收報12464點。

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責任編輯︰梁浩碩

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