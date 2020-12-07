  • 23°C
香港時間 : 20201207日 (一) 13:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國制裁】任志剛籲為美國制裁行動做最壞打算　美禁投中概股有利有弊

宏觀解讀 12:14 2020/12/07

分享：

任志剛呼籲做好最壞準備應付中美糾紛

美國制裁早前多名港府官員，並警告金融機構應停止與受制裁官員往來，最新有報道指美國最快本周再擴大制裁官員名單。行會成員、金管局前總裁任志剛接受本地傳媒訪問時表示，目前雖未知道美國會採取什麼行動，但相信特區政府已作好準備，惟同時呼籲社會要作最壞打算。任志剛又指，如果銀行被禁用美元進行外滙交易將難以「做生意」，惟現時仍不清楚事態發展。

路透：華府再制裁至少12名中國官員 最快今日公布，詳情可見【下一頁】

富時羅素剔除8家受美制裁中國企業 MSCI：或今周決定是否作出調整，詳情可見【下一頁】

中美緊張關係蔓延至金融層面，任志剛直言，中美如大打金融戰難免對香港造成影響，具體影響仍視乎美國具體做法。他舉例，一旦美國不准香港使用美元，「這個（金融）『核彈』可以對國家、對香港好大影響」，但他認為美國「不會行到咁盡」。另外，若美國凍結中國所持美國國債，會令人質疑美國是否債務違約；當美國出現債務違約，牽連將十分巨大。

他續指，美國要求美國資金不要投資中概股，對香港有好有壞，例如資金雖可能減少，惟可令中概股到港上市，有助強化香港國際金融中心的地位；即使中美關係緊張，香港作為國際金融中心依然有發展空間。

香港患「經濟肺炎」不會「V形反彈」

至於香港經濟，任志剛形容香港患上「經濟肺炎」，料不會「V形反彈」，相信經濟需時回復正常，而涉及人與人接觸的行業如旅遊、餐飲業料會面對較的寒冬。

他強調，香港須思考如何定位，特別是要在大灣區金融業扮演重要角色，必須做好「五通」，即資本流通、貨幣兌換暢通、金融基建設施聯通、大灣區內的貨幣在區內流通，以及金融中介活動建立互通。

相關文章：

【香港經濟】陳茂波：下財年仍會採取擴張性的財政政策　冀本港經濟明年復甦

【香港經濟】香港11月PMI重上50近兩年最高　企業展望仍負面

金融 經濟 任志剛 香港金融管理局 中美關係 制裁 香港 中國 美國 國際金融中心
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【HSBC滙豐股價】12•11是甚麼日子？ 滙豐或最快當日獲准恢復派息
【HSBC滙豐股價】12•11是甚麼日子？ 滙豐或最快當日獲准恢復派息
【虛擬銀行】Mox率先停滙豐、中銀等4行eDDA轉賬服務　周六起生效
【虛擬銀行】Mox率先停滙豐、中銀等4行eDDA轉賬服務　周六起生效
【資金流向】揭資金偷步部署明年　港股1周勁吸資520億
【資金流向】揭資金偷步部署明年　港股1周勁吸資520億
【香港疫情】香港周日新增95宗確診　不明來源回升至36宗
【香港疫情】香港周日新增95宗確診　不明來源回升至36宗
【新股IPO】京東健康6618逾84萬人認購　一手中籤率40%　凍資5744億（不斷更新）
【新股IPO】京東健康6618逾84萬人認購　一手中籤率40%　凍資5744億（不斷更新）
藍月亮首日招股凍資逾500億　專家料抽100手才中1手
藍月亮首日招股凍資逾500億　專家料抽100手才中1手