【美國制裁】任志剛籲為美國制裁行動做最壞打算　美禁投中概股有利有弊

▲ 任志剛呼籲做好最壞準備應付中美糾紛

美國制裁早前多名港府官員，並警告金融機構應停止與受制裁官員往來，最新有報道指美國最快本周再擴大制裁官員名單。行會成員、金管局前總裁任志剛接受本地傳媒訪問時表示，目前雖未知道美國會採取什麼行動，但相信特區政府已作好準備，惟同時呼籲社會要作最壞打算。任志剛又指，如果銀行被禁用美元進行外滙交易將難以「做生意」，惟現時仍不清楚事態發展。

路透：華府再制裁至少12名中國官員 最快今日公布，詳情可見【下一頁】

富時羅素剔除8家受美制裁中國企業 MSCI：或今周決定是否作出調整，詳情可見【下一頁】

中美緊張關係蔓延至金融層面，任志剛直言，中美如大打金融戰難免對香港造成影響，具體影響仍視乎美國具體做法。他舉例，一旦美國不准香港使用美元，「這個（金融）『核彈』可以對國家、對香港好大影響」，但他認為美國「不會行到咁盡」。另外，若美國凍結中國所持美國國債，會令人質疑美國是否債務違約；當美國出現債務違約，牽連將十分巨大。

他續指，美國要求美國資金不要投資中概股，對香港有好有壞，例如資金雖可能減少，惟可令中概股到港上市，有助強化香港國際金融中心的地位；即使中美關係緊張，香港作為國際金融中心依然有發展空間。

香港患「經濟肺炎」不會「V形反彈」

至於香港經濟，任志剛形容香港患上「經濟肺炎」，料不會「V形反彈」，相信經濟需時回復正常，而涉及人與人接觸的行業如旅遊、餐飲業料會面對較的寒冬。

他強調，香港須思考如何定位，特別是要在大灣區金融業扮演重要角色，必須做好「五通」，即資本流通、貨幣兌換暢通、金融基建設施聯通、大灣區內的貨幣在區內流通，以及金融中介活動建立互通。

相關文章：

【香港經濟】陳茂波：下財年仍會採取擴張性的財政政策 冀本港經濟明年復甦

【香港經濟】香港11月PMI重上50近兩年最高 企業展望仍負面