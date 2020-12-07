【美國疫情】5日增過百萬宗確診 住院人數破紀錄

▲ 美國的新冠肺炎疫情惡化，於5日内急增過百萬宗新冠肺炎確診。

美國的新冠肺炎疫情惡化，於5日内急增過百萬宗新冠肺炎確診，住院新冠肺炎患者人數也破紀錄。加州多個地區周日（6日）晚起實施居家令，料有3,300萬人受影響。

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根據約翰霍普金斯大學（John Hopkins University）的疫情追蹤數據，美國於上周二（1日）至上周六（5日）的5日内，增加超過100萬宗新冠肺炎確診。美國截至周日晚上，累計已突破1,470萬宗確診，超過28.2萬名患者死亡。

美國1月20日錄得首宗確診後，需時近100日增至100萬宗確診。與上述數字相比，美國本月於不足一周的時間内已增100萬宗確診。根據新冠肺炎追蹤項目（COVID Tracking Project）的數據，美國周日有101,487名新冠患者留醫，創疫情爆發以來的新高。

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佐治華盛頓大學公共衛生專家溫麟衍形容，醫院正處於瀕臨失控的邊緣（at the brink），醫護人員都憂慮確診人數大增下，患者無法獲得適切治療。

溫麟衍又表示，感恩節假期僅過去一周，預計美國的確診數字於接下來數周，將呈現高速增長（exponential rise）。

加州周日新增超過3萬宗確診破紀錄，其中洛杉磯縣作為全美人口最多的縣，單日新增1.05萬宗確診，為該縣首次單日增逾1萬宗確診。南加州、聖華金谷及三藩市灣區的深切治療部床位少於15%，分別由周日至周二（8日）起實施居家令最少三周。

責任編輯：鄭錦玲