蘋果推「App內購買」家庭共享功能　用戶最多與5位成員共享

▲ 蘋果（Apple）宣布，推出家庭共享（Family Sahring）的應用程式購買功能，允許用戶最多與5位家庭成員共享。

蘋果（Apple）最近宣布，擴展家庭共享（Family Sahring）的應用程式購買功能，允許用戶最多與5位家庭成員共享。據Apple官方表示，該功能現已正式推出，並適用於應用內購買（in-App)項目。

最近，蘋果宣布允許第三方程式開發人員選擇在「App內購買」與「訂閱」中開放家庭共享功能，用戶最多可與5位家庭成員共享購買項目。例如透過App Store及iTunes購買的應用程式、電影以及Apple Music服務等。家庭共享功能可為用戶帶來更簡單方便的體驗，並有效吸引更多訂閱用戶，鼓勵用戶購買更多應用程式及服務。

＜＜【iPhone】iPhone 11屏幕觸控有問題 Apple予免費維修【附序號檢查工具網址】

＜＜【聖誕驚喜】Apple內部文件意外流出 揭示下周二將有新品推出

早於本年6月份，蘋果在WWDC大會中，已經透露將會開放應用內購買的家庭共享功能，並表示該功能會在iOS 14、iPadOS 14和macOS Big Sur系統中推出。需注意的是， 只有第三方開發人員開啟家庭共享功能，用戶才能使用。

責任編輯：李寶如