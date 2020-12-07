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蘋果推「App內購買」家庭共享功能　用戶最多與5位成員共享

科技 11:30 2020/12/07

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蘋果（Apple）宣布，推出家庭共享（Family Sahring）的應用程式購買功能，允許用戶最多與5位家庭成員共享。

蘋果（Apple）最近宣布，擴展家庭共享（Family Sahring）的應用程式購買功能，允許用戶最多與5位家庭成員共享。據Apple官方表示，該功能現已正式推出，並適用於應用內購買（in-App)項目。

最近，蘋果宣布允許第三方程式開發人員選擇在「App內購買」與「訂閱」中開放家庭共享功能，用戶最多可與5位家庭成員共享購買項目。例如透過App Store及iTunes購買的應用程式、電影以及Apple Music服務等。家庭共享功能可為用戶帶來更簡單方便的體驗，並有效吸引更多訂閱用戶，鼓勵用戶購買更多應用程式及服務。

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早於本年6月份，蘋果在WWDC大會中，已經透露將會開放應用內購買的家庭共享功能，並表示該功能會在iOS 14、iPadOS 14和macOS Big Sur系統中推出。需注意的是， 只有第三方開發人員開啟家庭共享功能，用戶才能使用。

責任編輯：李寶如

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