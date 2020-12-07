【異動股】汽車股普遍下跌 國內車企晶片短缺致停產

▲ 晶片供應緊張的消息仍持續發酵，汽車股今日(7日)普遍全線下跌。

由於近幾個月全球晶圓產能不足，加上國外疫情持續，影響部分晶圓廠生產情況，令晶片短缺問題愈趨嚴重。有內地媒體報道，國內部分車廠，例如大眾汽車（福士汽車）旗下兩間內地合資公司上汽大眾和一汽大眾由於晶片缺貨，從上周五（4日）起開始停產。

晶片供應緊張的消息仍持續發酵，汽車股今日（7日）普遍全線下跌。截至中午收市，廣汽集團 （02238） 跌4.1%，報7.7元。吉利汽車 （00175） 跌近2.9%，報20.5元。長城汽車 （02333） 跌2.4%，報14.0元。比亞迪 （01211） 跌0.7%，報174.2元。

大眾中國回應指，儘管晶片供應受到影響，但情況沒有傳聞中嚴重，目前正在尋求解決方法。央視早前引述大眾汽車（中國）公關部負責人徐穎，指受疫情令部份特定汽車電子零件的晶片供應不穩定，而近來中國市場復甦，帶動汽車消費增長，使晶片供應問題更加嚴峻，但是情況未影響交付。

據了解，缺貨的車用晶片為MCU晶片，供應短缺令車載電腦的電子穩定性系統（ESP）和電子控制單元（ECU）兩大模組無法生產，導致車輛生產線停產。

比亞迪﹕公司有完整產業鏈不受影響

比亞迪則回應指，汽車行業的確出現半導體產品短缺問題，但公司在新能源電池、晶片等方面有一套完整的產業鏈，因此未受影響。

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編輯﹕賴奕羚