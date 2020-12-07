  • 23°C
香港時間 : 20201207日 (一) 13:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【異動股】汽車股普遍下跌 國內車企晶片短缺致停產

股市 12:59 2020/12/07

分享：

晶片供應緊張的消息仍持續發酵，汽車股今日(7日)普遍全線下跌。

由於近幾個月全球晶圓產能不足，加上國外疫情持續，影響部分晶圓廠生產情況，令晶片短缺問題愈趨嚴重。有內地媒體報道，國內部分車廠，例如大眾汽車（福士汽車）旗下兩間內地合資公司上汽大眾和一汽大眾由於晶片缺貨，從上周五（4日）起開始停產。

晶片供應緊張的消息仍持續發酵，汽車股今日（7日）普遍全線下跌。截至中午收市，廣汽集團 （02238） 跌4.1%，報7.7元。吉利汽車 （00175） 跌近2.9%，報20.5元。長城汽車 （02333） 跌2.4%，報14.0元。比亞迪 （01211） 跌0.7%，報174.2元。

大眾中國回應指，儘管晶片供應受到影響，但情況沒有傳聞中嚴重，目前正在尋求解決方法。央視早前引述大眾汽車（中國）公關部負責人徐穎，指受疫情令部份特定汽車電子零件的晶片供應不穩定，而近來中國市場復甦，帶動汽車消費增長，使晶片供應問題更加嚴峻，但是情況未影響交付。

據了解，缺貨的車用晶片為MCU晶片，供應短缺令車載電腦的電子穩定性系統（ESP）和電子控制單元（ECU）兩大模組無法生產，導致車輛生產線停產。

比亞迪﹕公司有完整產業鏈不受影響

比亞迪則回應指，汽車行業的確出現半導體產品短缺問題，但公司在新能源電池、晶片等方面有一套完整的產業鏈，因此未受影響。

相關文章﹕【恒大汽車】恒大汽車稱恒馳1啟動路跑 全面量產更進一步

【恒大汽車】官媒批恒大汽車「以造車之名圈地圈錢」 股價照升2%（第二版）

【新能源汽車股】乘聯會：中國電動車股高估值是好事　發展路線獲美國投資者認同

 

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！

編輯﹕賴奕羚

汽車 汽車股 異動股 晶片

上一篇文章

【新股IPO】云想科技2131首日招股 孖展暫錄2億、已足額認購（不斷更新）

下一篇文章

【李嘉誠持股】力世紀折讓19%配股集資4.9億元　午後復牌
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【HSBC滙豐股價】12•11是甚麼日子？ 滙豐或最快當日獲准恢復派息
【HSBC滙豐股價】12•11是甚麼日子？ 滙豐或最快當日獲准恢復派息
【虛擬銀行】Mox率先停滙豐、中銀等4行eDDA轉賬服務　周六起生效
【虛擬銀行】Mox率先停滙豐、中銀等4行eDDA轉賬服務　周六起生效
【資金流向】揭資金偷步部署明年　港股1周勁吸資520億
【資金流向】揭資金偷步部署明年　港股1周勁吸資520億
【香港疫情】香港周日新增95宗確診　不明來源回升至36宗
【香港疫情】香港周日新增95宗確診　不明來源回升至36宗
【新股IPO】京東健康6618逾84萬人認購　一手中籤率40%　凍資5744億（不斷更新）
【新股IPO】京東健康6618逾84萬人認購　一手中籤率40%　凍資5744億（不斷更新）
藍月亮首日招股凍資逾500億　專家料抽100手才中1手
藍月亮首日招股凍資逾500億　專家料抽100手才中1手