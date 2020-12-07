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【大行點睇】美銀證券料滙豐或可重啟派息　惟仍指其將「跑輸大市」　料其重組道路仍漫長

股樓投資 11:34 2020/12/07

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美銀證券發表報表示，下調匯控(00005)投資評級，由「中性」降至「跑輸大市」，維持匯控在本港上市的目標價41.93港元。該行指，匯控股價自今年最低位至今已累積回升50%，指估值已較高。

該行指，匯控可藉旗下1萬億美元的經常賬戶，享受利息上升的收益。但是除非美聯儲局改變目前指引，料直到2023年美聯儲將不會上調息率。匯控目前預測2022年市盈率為12倍，對比同業銀行8倍。

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美銀證券認為，匯控處於複雜重組的初期及道路慢長，料集團首要是減少在歐美的投資。但是該行料集團至2023年才能實現成本下降，而減少風險加權資產(RWA)將可以實現股票回購。

美銀證券預計英倫銀行可能最早在12月11日取消對銀行派股息的禁令，但該行認為這已經為市場所消化。該行料匯控未來將可恢復派息，但在此階段，認為匯控未來股息的規模更為重要，但該行料其2022年股息回報比市場共識低40%，並指若匯控2021年的股息回報低於3厘，匯控估值屬較高水平。

該行料匯控於2020年至2022年每股股息各0.12美元、0.16美元及0.2美元，料股息回報各2.09厘、2.78厘及3.48厘。

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