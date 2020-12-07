【內銀股】新措施防銀行大到不能倒　大行預計對內銀股有咩影響？

今年第三季中國人民銀行及銀保監發布「總損失吸收能力」（TLAC）標準，要求中國具有全球系統重要性的銀行（暫時為四大國有銀行）實施相關的標準，措施將於2021年1月1日起生效。

花旗指在派息比率不變的假設下，中國四大銀行在今年至2024年的貸款複合年均增長率將下降至4.3%至1.6%，其中中國銀行 （03988） 及工行 （01398） 的負面影響將取大，而花旗預計若有其他銀行需要加入TLAC標準，交通銀行 （03328） 的機會最大。

中金則認為相關措拖是為了防範「大到不能倒」，市場對此預期已經充份，料對股價的影響不大。瑞信同樣預期消息已得到充分預期，不過指出有關要求將增加銀行補充資本的壓力，估計民生銀行 （01988） 及中信銀行 （00998） 都將受壓。

今日一眾內銀股均隨大市下跌，建設銀行 （00939） 跌2%至5.97元，農業銀行 （01288） 跌1%至2.89元，工行跌2.4%至4.87元，中國銀行跌0.7%至2.7元，交通銀行跌1.9%至4.18元，民生銀行跌1.8%至4.35元，中信銀行跌2%至3.37元。

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