【香港經濟】陳茂波：下財年仍會採取擴張性的財政政策　冀本港經濟明年復甦

▲ 財政司司長陳茂波表示，會採取積極、擴張性的財政政策，預計下個財政年度同樣會是赤字預算，但重申政府無意再推出新一期保就業計劃。(資料圖片)

財政司司長陳茂波出席立法會財經事務委員會會議時表示，今年政府已經推出涉及3000億元的紓困措施，佔GDP約11%，預計今年財政赤字將由原先預期的1391億元升至逾3000億元歷史新高，但他認為不適宜在下個財政年度採取財政緊縮措施，並會採取積極、擴張性的財政政策，預計下個財政年度同樣會是赤字預算，但重申政府無意再推出新一期保就業計劃。

陳茂波指，政府開支需要進入整固期，未來的新增開支要注意政府的長遠財政負擔能力，整體開支增長要與收入增長相符。目前政府財政儲備將降至8000多億元，相當於政府約13-14個月開支，接近2003年沙士時的水平。

本港經濟明年有望恢復增長

陳茂波續稱，巿場普遍預計明年將有疫苗面世和應用，因此環球經濟將於明年下半年有明顯改善。他預期如果環球經濟穩定恢復，本港經濟有望明年恢復增長，但復甦力度受到不同外在和內在因素影響，包括內地經濟復甦、疫苗推出時間和廣泛應用速度、中美關係、地緣政治因素等。

至於樓巿方面，陳茂波指，雖然本港樓市曾於7、8月份，受第3波疫情影響而略回軟，但9月已見回穩。市場需求及低息環境令樓價持續高企，因此現時沒有「減辣」空間。

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編輯：吳敏芳