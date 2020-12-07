  • 21°C
香港時間 : 20201207日 (一) 11:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港經濟】陳茂波：下財年仍會採取擴張性的財政政策　冀本港經濟明年復甦

Hot Talk 11:13 2020/12/07

分享：

財政司司長陳茂波表示，會採取積極、擴張性的財政政策，預計下個財政年度同樣會是赤字預算，但重申政府無意再推出新一期保就業計劃。(資料圖片)

財政司司長陳茂波出席立法會財經事務委員會會議時表示，今年政府已經推出涉及3000億元的紓困措施，佔GDP約11%，預計今年財政赤字將由原先預期的1391億元升至逾3000億元歷史新高，但他認為不適宜在下個財政年度採取財政緊縮措施，並會採取積極、擴張性的財政政策，預計下個財政年度同樣會是赤字預算，但重申政府無意再推出新一期保就業計劃。

陳茂波指，政府開支需要進入整固期，未來的新增開支要注意政府的長遠財政負擔能力，整體開支增長要與收入增長相符。目前政府財政儲備將降至8000多億元，相當於政府約13-14個月開支，接近2003年沙士時的水平。

本港經濟明年有望恢復增長

陳茂波續稱，巿場普遍預計明年將有疫苗面世和應用，因此環球經濟將於明年下半年有明顯改善。他預期如果環球經濟穩定恢復，本港經濟有望明年恢復增長，但復甦力度受到不同外在和內在因素影響，包括內地經濟復甦、疫苗推出時間和廣泛應用速度、中美關係、地緣政治因素等。

至於樓巿方面，陳茂波指，雖然本港樓市曾於7、8月份，受第3波疫情影響而略回軟，但9月已見回穩。市場需求及低息環境令樓價持續高企，因此現時沒有「減辣」空間。

相關文章：【香港經濟】香港11月PMI重上50近兩年最高　企業展望仍負面

【香港經濟】許正宇：政府不會再推出大規模紓困措施

【香港經濟】滙豐：逾7成港企料2022年盈利重回疫情前水平

編輯：吳敏芳

 

疫情 立法會 財政政策 經濟 陳茂波 財政司 GDP 保就業 香港 紓困措施

上一篇文章

【港股市況】恒生指數跌逾500點　金融股領跌工行跌逾3%（不斷更新）

下一篇文章

【港股市況】三藍籌新貴偏軟 安踏挫逾4%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【HSBC滙豐股價】12•11是甚麼日子？ 滙豐或最快當日獲准恢復派息
【HSBC滙豐股價】12•11是甚麼日子？ 滙豐或最快當日獲准恢復派息
藍月亮首日招股凍資逾500億　專家料抽100手才中1手
藍月亮首日招股凍資逾500億　專家料抽100手才中1手
【新股IPO】京東健康6618逾84萬人認購　一手中籤率40%　凍資5744億（不斷更新）
【新股IPO】京東健康6618逾84萬人認購　一手中籤率40%　凍資5744億（不斷更新）
【香港疫情】香港周日新增95宗確診　不明來源回升至36宗
【香港疫情】香港周日新增95宗確診　不明來源回升至36宗
【資金流向】揭資金偷步部署明年　港股1周勁吸資520億
【資金流向】揭資金偷步部署明年　港股1周勁吸資520億
【虛擬銀行】Mox率先停滙豐、中銀等4行eDDA轉賬服務　周六起生效
【虛擬銀行】Mox率先停滙豐、中銀等4行eDDA轉賬服務　周六起生效