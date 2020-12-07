【原油寶】原油寶設計銷售均有問題 中國銀行被罰5,050萬人民幣

中國銀保監公布，針對中國銀行 （03988） 涉及違規銷售「原油寶」產品作出處罰，中國銀行及其分支機構合計罰款5,050萬元（人民幣，下同），兩位市場總經理罰款50萬元，另外中國銀行停止相關業務。

銀保監指，中國銀行涉及產品管理、風險管理、內控管理及銷售管理均出不規範、不合規的情況。中國銀行回應指，堅決接受處罰，認真落實相關監管措施，對有關的人員問責。

今年4月，WTI原油5月期貨一度跌至負油價，因中行相關產品原油寶設計上的問題，令中行及客戶損失近60億元。

今日中行股價上午跌近3%至2.64港元。

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