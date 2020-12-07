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【港股追蹤】世茂降中期增長指引　富瑞指令人意外　中金再劈三成目標價兼剔出買入名單

股樓投資 11:02 2020/12/07

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富瑞發表研究報告，指世茂集團(00813)將其中期銷售年複合增長率下調至10%，而管理層亦承認毛利率有可能受壓。該行認為，是次下調較該行及市場的約15%預期都要保守。

該行將公司2020至2022財年盈利預測下調3至14%，並將其目標價由原來的40.07元下調至36.35元。該行預期，市場都會調低公司的預測，這或會在短期內令股份面對拋售壓力，不過仍維持其投資評級「買入」。

【世茂813】首11個月銷售2,628億 增長15.4％　完成年度目標88％  詳情請按【見下頁

中金公司今日再發表報告，把世茂集團2020年和2021年盈利預測分別下調3%和7%，主要因為交付推遲和銷售增長放緩。

該行把世茂集團目標價大劈31.2%，降至31.09元，並從該行首選股名單中剔除。不過仍維持「跑贏行業」評級，預計世茂中期增速將超過同行的平均增速。

世茂股價近期顯著受壓，暫連跌第5日，今日截至11時再跌近3%。

 

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