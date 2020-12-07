【美國疫情】特朗普律師朱利安尼確診 曾多次不戴口罩

▲ 美國總統特朗普的私人律師朱利安尼也確診新冠肺炎。

美國的新冠肺炎疫情嚴峻，美國總統特朗普的私人律師朱利安尼也確診新冠肺炎，美媒稱朱利安尼正在醫院留醫。朱利安尼代表特朗普於多州就美國大選結果作法律挑戰，朱利安尼近日多次出席聽證會，期間均未有公開戴口罩。

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特朗普（Donald Trump）周日（6日）於社交媒體Twitter發文，證實現年76歲的朱利安尼（Rudy Giuliani）確診新冠肺炎。

特朗普於帖文中，再次形容新冠肺炎病毒為「中國病毒」：

朱利安尼是紐約市至今史上最偉大的市長，他一直努力不懈地揭露美國至今史上最腐敗的選舉。他對中國病毒的檢測結果為陽性。 朱利安尼很快就會好起來，我們將繼續前進！！！

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特朗普特別助理、朱利安尼兒子安德魯（Andrew Giuliani）上月也確診新冠肺炎，他在Twitter表示父親正在休養及獲得很好的照顧，目前身體狀況良好。

路透社引述兩名消息人士指，朱利安尼周日在華盛頓特區的喬治敦大學醫院（Georgetown University Hospital），但醫院未有回應朱利安尼是否入院。

據悉，朱利安尼近期多次就挑戰美國大選結果，於密歇根、佐治亞及亞利桑那州出席公開活動，都沒有戴口罩。朱利安尼於上周三（2日）密歇根州的聽證會上，更要求一名證人除下口罩，讓聽證會上的其他人更清晰聽到她說話。

責任編輯：鄭錦玲