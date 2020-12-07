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[中芯981] 中芯斥逾25億美元組合營 聯手國家集成電路基金生產晶片

股樓投資 12:02 2020/12/07

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近期被美國列入黑名單的內地晶片製造商(00981)宣布，出資25.5億美元，於北京成立合資企業從事生產12吋集成電路晶圓及集成電路封裝系列等，佔51％股權。集團指，所組合資企業名中芯京城集成電路製造（北京），作為其非全資附屬公司，總投資額76億美元，相當於500億元人民幣，註冊資本為50億元美元。截至11時，中芯逆市升5%，報22.05元。

【港股追蹤】世茂降中期增長指引　富瑞指令人意外　中金再劈三成目標價兼剔出買入名單 詳情請看 [下一頁]

【國際指數】富時羅素指數剔除涉軍中資股 MSCI料於本周作最終決定  詳情請看[下一頁]

中芯的合營伙伴，包括國家集成電路基金第二期和亦莊國投，兩者在合營的股權分別為24 .49%和24.51%。國家集成電路基金第二期透過股權投資，投資集成電路產業價值鏈。亦莊國投創為北京經濟技術開發區財政審計局全資附屬公司，旨在促進集成電路發展。

中芯認為，成立合資企業可以滿足不斷增長的市場和客戶需求，有助本公司擴大生產規模，降低生產成本，精進晶圓代工服務，從而推動本公司的可持續發展。
 

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撰文 : 李尚毅

中芯國際（00981） 經濟

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