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【國際指數】富時羅素指數剔除涉軍中資股 MSCI料於本周作最終決定

股樓投資 10:40 2020/12/07

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繼富時羅素響應美國禁令，剔除8間中國公司後，市傳MSCI亦考慮是否於本周剔除與中國軍方有關係的中國企業。

早前美國國務院公布合共230企業涉及中國解放軍的中國上市公司名單，當中有不少被列入國際股票指數包括MSCI及富時羅素的指數成份股。市場均觀望國際指數會否剔除該類中資股。一旦被剔出指數，原來追蹤該等指數的基金將被迫沽出涉及的中資股。

富時羅素表示，將從指數產品剔除8間中國公司的股票，生效日期為今年12月21日，涉及股份包括海康威視（002415）、中國鐵建 （01186） A股及中國東方紅衛星股份（600118）。

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撰文 : 謝克迪, CFA

中國上市公司 美國國務院 美國 中國 解放軍 國際指數 A股 股票 中國鐵建（01186）

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