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【I.T私有化】 沈嘉偉夥私募基金CVC13億私有化 I.T中午大升43%

股樓投資 12:57 2020/12/07

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I.T（00999）宣布私有化計劃，創辦人沈嘉偉將聯同私募基金CVC，以每股3元私有化公司，較上周一停牌前溢價近55%，涉資約13.05億元，由CVC以現有信貸資金或股權承擔支付。若計劃獲准，I.T將撤銷上市地位。I.T復牌後股價曾創年內新高2.81元，現報2.79元升43.8%, 成交1.3億元。

【原油寶】原油寶設計銷售均有問題 中國銀行被罰5,050萬人民幣  詳情請看[下一頁]

創辦人沈嘉偉現持有集團63.61%股權，建議以協議安排方式私有化及撤銷上市地位，私有化股東的36.39%股權。每股私有化作價較於8月31日每股資產淨值約1.733元溢價約73%，每股私有化作價考慮到經營環境、本身財務表現等因素，以及參考其他私有化交易而釐定。

【港股追蹤】世茂降中期增長指引　富瑞指令人意外　中金再劈三成目標價兼剔出買入名單  詳情請看[下一頁]

I.T通告指，集團至8月底營業額跌32%，至2月底財年虧損7.46億元，因業務主要動力之一是旅客。公司指，聯席要約人認為，離開公開股本市場可更有效地重組、選擇性擴張及轉型現時經營業務，並指出CVC顧問團隊具有豐富零售業經驗，將有助重組工作。

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撰文 : 趙家盈

I.T（00999）

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