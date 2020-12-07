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【不敵疫情】傳漢莎航空本月擬裁員2.9萬人　明年將再裁1萬名德國員工

環球政經 10:53 2020/12/07

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新冠疫情重創全球航空業，即使即將有新冠疫苗推出，航空業亦難回復到疫情前水平，企業惟有大規模裁員以節省開支。據外媒報導，德國漢莎航空（Lufthansa）傳出本月將會裁員2.9萬人，明年將於德國再裁員1萬人，據報該計劃已經得到當地公會支持，周一（7日）將有更多細節公布。

據消息人士指稱，該次裁員計劃當中，有2萬個以上的被裁職位是在德國以外地區，同時公司將出售旗下餐飲部門LSG，涉及員工7,500人。完成裁員後，該集團的員工總數將降至10.9萬人。

【美股焦點】疫情衝擊業務　迪士尼擬明年裁員3.2萬人【下一頁

另外公司對行業前景亦持悲觀態度，料全球航空業到2025年前也難以回到疫情前水平，惟有大規模削減航班、航綫以及僱員。此前該公司已經獲得90億歐元政府援助，目前已經消耗大約30億歐元。漢莎航空股價近期略有反彈，上周五（4日）收報10.1歐元，但今年整體仍跌，年初至今挫近四成

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