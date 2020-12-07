【新股IPO】內地小家電Vesync2148明招股入場費5576元　市場消息指國際配售已足額（第二版）

▲ Vesync明日起招股，入場費5575.6元

小型家電製造商Vesync （新上市編號：02148） 明日起招股，每股招股價4.68至5.52元，每手1000股，入場費5575.6元。保薦人為法巴及創陞融資。Vesync預期於本月18日掛牌。

Vesync主席、行政總裁兼執行董事楊琳於電話會議上表示，新冠肺炎疫情對內地消費者生活行為有較大改變，越來越多人轉向線上購物催生了「宅經濟」的模式，相信會長期的趨勢。其次，在線零售和小家電市場仍有較大增長空間，公司更多高價產品進入市場，對未來充滿信心。

中美貿易戰持續，令進出口貿易受阻。副總裁兼執行董事陳兆軍稱，在過去業績期間，公司的銷售收入、營運能力均實現快速增長，抵消部分產品被美國征加貿易關稅的影響。雖然中美貿易關係尚未明朗，但公司已有應對措施以降低風險，包括提高部分產品價格、差異化產品服務等；由於公司大部分產品外包第三方生產，因此有充分彈性尋找境外合作夥伴。

他補充，目前沒有固定的派息政策，上市後會結合業務發展、現金流狀況而定。

高瓴為基投之一 消息指國際配售已足額

Vesync引入三個基石投資者，其中高瓴資本會認購9828.6萬股，而Meridian Future及Orchid China and LMA SPC則分別認購2000萬美元及1000萬美元股份。三者合共認購9466萬美元股份。市場消息指，國際配售已錄得足額認購。

Vesync今次上市發行2.81億股，集資規模13.2億至15.5億元，其中30%將用於研發新產品及更新現有產品；25%用於擴充銷售渠道及覆蓋地域；25%用於升級VeSync應用程式至物聯網平台；10%用於發展並推出智能解決方案；其餘10%用作營運資金。

（第二版新增管理層言論）

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編輯：謝智聰、陳華