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【美國制裁】路透：華府再制裁至少12名中國官員　中國外交部：若屬實將堅決反制

Hot Talk 16:51 2020/12/07

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【美國制裁】路透：華府再制裁至少12名中國官員　最快今日公布

路透引述多個消息來源報道，美國政府正準備制裁至少12名中國官員，原因是他們涉及取消多名香港民主派人士的議員資格，最快會在當地星期一公布。中國外交部發言人華春瑩周一在外交部例行發布會上指，中國堅決反對和強烈譴責美國干預中國內政。她稱若報導屬實，美國一意孤行，中國將採取堅決反制措施捍衛國家主權安全利益。

受制裁的香港與中國涉港官員

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報道引述消息指出，被制裁的名單可能多達14人，包括全國人大代表及中國共產黨員，將面臨資產凍結和金融制裁。被制裁的對象，亦可能包括香港官員。美國國務院及白宮暫時未對報道作回應。

港股今日下挫，恒指全日跌329點，收26506點或1.23%。滙豐 （00005） 全日跌1.9%，收42.9元。

全國人大常委會早前作出《決定》，4名本港立法會議員經「依法認定」不符合擁護《基本法》和效忠特區；港府即日按人大常委會決定，宣告4名立法會議員楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒及梁繼昌喪失議員資格。

相關文章：【美國制裁】富時羅素剔除8家受美制裁中國企業　MSCI：或今周決定是否作出調整（第二版）

【美國制裁】華府禁投資中企增至35間　幾多本港上市公司受累？

編輯：吳敏芳

政治 郭家麒 郭榮鏗 楊岳橋 梁繼昌 立法會 人大常委 中國共產黨 制裁 香港
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